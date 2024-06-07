Двоє людей підірвалися на мінах за добу на Харківщині

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко та начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили про наслідки обстрілів та постраждалих у регіоні за добу.

За їхньою інформацією, в Харківській області двоє людей підірвалися на мінах. Перший постраждалий – мешканець Ізюма, який підірвався на території міського цвинтаря.

“На території міського цвинтаря під час копання ями для поховання чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої, госпіталізований”, – повідомив Синєгубов.

Ще один чоловік – водій трактора – постраждав у селі Нова Гнилиця.

“6 червня близько 11:00 на території приватного підприємства трактор наїхав на міну “пелюстка”. Водій 1973 р.н. отримав поранення, доставлений до медзакладу”, – поінформував Тимошко.

Під обстрілами протягом доби були: Білий Колодязь (по селу вдарили КАБами); Томахівка (КАБ зруйнував будинки приватного господарства). Також вночі Харків та область атакували “шахеди”. Обійшлося без постраждалих.