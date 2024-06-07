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Двоє людей підірвалися на мінах за добу на Харківщині

Події 09:10   07.06.2024
Оксана Горун
Двоє людей підірвалися на мінах за добу на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко та начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили про наслідки обстрілів та постраждалих у регіоні за добу.

За їхньою інформацією, в Харківській області двоє людей підірвалися на мінах. Перший постраждалий – мешканець Ізюма, який підірвався на території міського цвинтаря.

“На території міського цвинтаря під час копання ями для поховання чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої, госпіталізований”, – повідомив Синєгубов.

Ще один чоловік – водій трактора – постраждав у селі Нова Гнилиця.

“6 червня близько 11:00 на території приватного підприємства трактор наїхав на міну “пелюстка”. Водій 1973 р.н. отримав поранення, доставлений до медзакладу”, – поінформував Тимошко.

Під обстрілами протягом доби були: Білий Колодязь (по селу вдарили КАБами); Томахівка (КАБ зруйнував будинки приватного господарства). Також вночі Харків та область атакували “шахеди”. Обійшлося без постраждалих.

Читайте: Нічна атака «шахедів» та С-300: Синєгубов повідомив про «прильоти» на Харківщині

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 09:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко та начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили про наслідки обстрілів та постраждалих у регіоні за добу".