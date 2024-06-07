Два человека подорвались на минах за сутки на Харьковщине

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях обстрелов и пострадавших в регионе за сутки.

По их информации, в Харьковской области два человека подорвались на минах. Первый пострадавший — житель Изюма, который подорвался на территории городского кладбища.

«На территории городского кладбища во время копания ямы для захоронения, мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве, госпитализирован», — сообщил Синегубов.

Еще один мужчина — водитель трактора — пострадал в селе Новая Гнилица.

«6 июня около 11:00 на территории частного предприятия трактор наехал на мину «лепесток». Водитель 1973 г. р. получил ранение, доставлен в медучреждение», — проинформировал Тимошко.

Под обстрелами в течение суток были: Белый Колодец (по селу ударили КАБами); Томаховка (КАБ разрушил здания частного хозяйства). Также ночью Харьков и область атаковали «шахеды». Обошлось без пострадавших.