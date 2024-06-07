Два человека подорвались на минах за сутки на Харьковщине
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях обстрелов и пострадавших в регионе за сутки.
По их информации, в Харьковской области два человека подорвались на минах. Первый пострадавший — житель Изюма, который подорвался на территории городского кладбища.
«На территории городского кладбища во время копания ямы для захоронения, мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве, госпитализирован», — сообщил Синегубов.
Еще один мужчина — водитель трактора — пострадал в селе Новая Гнилица.
«6 июня около 11:00 на территории частного предприятия трактор наехал на мину «лепесток». Водитель 1973 г. р. получил ранение, доставлен в медучреждение», — проинформировал Тимошко.
Под обстрелами в течение суток были: Белый Колодец (по селу ударили КАБами); Томаховка (КАБ разрушил здания частного хозяйства). Также ночью Харьков и область атаковали «шахеды». Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: міни, мины, новости Харькова, обстрелы, подорвались, пострадавшие, синегубов, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 09:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях обстрелов и пострадавших в регионе за сутки".