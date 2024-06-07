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Два человека подорвались на минах за сутки на Харьковщине

Происшествия 09:10   07.06.2024
Оксана Горун
Два человека подорвались на минах за сутки на Харьковщине Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях обстрелов и пострадавших в регионе за сутки.

По их информации, в Харьковской области два человека подорвались на минах. Первый пострадавший — житель Изюма, который подорвался на территории городского кладбища.

«На территории городского кладбища во время копания ямы для захоронения, мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве, госпитализирован», — сообщил Синегубов.

Еще один мужчина — водитель трактора — пострадал в селе Новая Гнилица.

«6 июня около 11:00 на территории частного предприятия трактор наехал на мину «лепесток». Водитель 1973 г. р. получил ранение, доставлен в медучреждение», — проинформировал Тимошко.

Под обстрелами в течение суток были: Белый Колодец (по селу ударили КАБами);  Томаховка (КАБ разрушил здания частного хозяйства). Также ночью Харьков и область атаковали «шахеды». Обошлось без пострадавших.

Читайте: Ночная атака «шахедов» и С-300: Синегубов сообщил о «прилетах» на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 09:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о последствиях обстрелов и пострадавших в регионе за сутки".