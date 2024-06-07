Ночная атака «шахедов» и С-300: Синегубов сообщил о «прилетах» на Харьковщине
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что удары «шахедов» пришлись по Безлюдовской громаде, Чугуеву и Малиновке.
«7 июня 00:30 пгт Малиновка Чугуевского района. Обстрелы БПЛА и С-300 территории базы отдыха. Повреждены дома и имущество», — заявил о ночной атаке Синегубов.
Следом за Малиновкой, в 00:40, беспилотники атаковали Чугуев.
«В результате попадания БПЛА в землю повреждены автомобиль, забор, водопроводная труба, окна девятиэтажного и пятиэтажного домов, амбулатория, магазин, отделение «Укрпочты», помещение СТО», — перечислил начальник ХОВА.
В 02:06 «шахед» атаковал село Лизогубовка в Безлюдовской громаде.
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«В результате попадания БПЛА «Шахед» в землю повреждены крыша дома, остекление окон, две хозяйственные постройки», — проинформировал начальник ХОВА.
В Воздушном командовании «Схід» сообщили, что сбили 17 ударных беспилотников минувшей ночью, в том числе — в Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, прилеты, синегубов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 08:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары «шахедов» пришлись по Безлюдовской громаде, Чугуеву и Малиновке".