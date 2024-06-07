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Ночная атака «шахедов» и С-300: Синегубов сообщил о «прилетах» на Харьковщине

Происшествия 08:32   07.06.2024
Оксана Горун
Ночная атака «шахедов» и С-300: Синегубов сообщил о «прилетах» на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что удары «шахедов» пришлись по Безлюдовской громаде, Чугуеву и Малиновке.

«7 июня 00:30 пгт Малиновка Чугуевского района. Обстрелы БПЛА и С-300 территории базы отдыха. Повреждены дома и имущество», — заявил о ночной атаке Синегубов.

Следом за Малиновкой, в 00:40, беспилотники атаковали Чугуев.

«В результате попадания БПЛА в землю повреждены автомобиль, забор, водопроводная труба, окна девятиэтажного и пятиэтажного домов, амбулатория, магазин, отделение «Укрпочты», помещение СТО», — перечислил начальник ХОВА.

В 02:06 «шахед» атаковал село Лизогубовка в Безлюдовской громаде.

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«В результате попадания БПЛА «Шахед» в землю повреждены крыша дома, остекление окон, две хозяйственные постройки», — проинформировал начальник ХОВА.

В Воздушном командовании «Схід» сообщили, что сбили 17 ударных беспилотников минувшей ночью, в том числе — в Харьковской области.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 08:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что удары «шахедов» пришлись по Безлюдовской громаде, Чугуеву и Малиновке".