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Главные новости Харькова 7 июня: ночью атаковали «шахеды», провижение врага

Происшествия 07:55   07.06.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 7 июня: ночью атаковали «шахеды», провижение врага Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:55

Россияне захватили село на Харьковщине: данные DeepState и ISW

«Враг оккупировал Ивановку», — кратко прокомментировали изменения на карте «DeepState» ее авторы.

Аналитики Института изучения войны тем временем заявили, что ВС РФ продвинулись к юго-востоку от Купянска.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 6 июня, показывают, что российские войска продвинулись к северо-западу от Ивановки (к юго-востоку от Купянска) во время сокращенной механизированной атаки силами размером со взвод, что указывает на то, что российские войска, возможно, также продвинулись дальше в самой Ивановке», — сообщили в сводке ISW.

Иллюстрация: карта DeepState

07:50

На Харьковщине ночью сбивали «шахеды»

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что ночью армия РФ атаковала Украину пятью крылатыми ракетами и 53 ударными БПЛА типа «Shahed-131/136». Все ракеты сбили (по ночным сообщениям ВС ВСУ, их целью был Староконстантинов). Также сбили 48 беспилотников. По информации Олещука,  сбития были, в том числе в Харьковской области.

07:13

Харьковщину ночью атаковали БПЛА

Ночь в Харькове выдалась неспокойной. Тревогу объявили еще в 21:20 — из-за активности вражеской авиации. Следом над территорией Украины начали появляться «шахеды». Для начала беспилотники залетали с юга страны, однако в Харьковской области отбой не давали — Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

А около полуночи «шахеды» появились и на Харьковщине.

В 01:17 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что БПЛА двигаются в направлении Харькова.

В различных районах Харькова слышали работу ПВО. Жители Чугуевского района информировали о взрывах. Официальной информации о «прилетах» по состоянию на 07:00 нет.

Отбой тревоги в течение ночи давали всего с 05:04  по 05:46. Утром, в 07:01, воздушную тревогу на Харьковщине (кроме районов боевых действий) отменили.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 07:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".