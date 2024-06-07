ГШ: РФ забрасывает Харьковщину КАБ и активизировалась на Купянском направлении

Армия РФ со своей территории продолжает бить КАБами по Харьковщине. Из Белгорода противник нанес два удара с использованием четырех КАБ по Липцам, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 14:00.

В районе населённого пункта Тихое продолжается бой.

Несколько активизировались оккупанты на Купянском направлении. С начала суток здесь произошло уже шесть боестолкновений в районах Синьковки, Песчаного и Дружелюбовки. Вблизи Грековки два штурмовых действия врага еще продолжаются. Потери позиций не допущены.