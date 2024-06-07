ГШ: РФ забрасывает Харьковщину КАБ и активизировалась на Купянском направлении
Фото: Генштаб ВСУ
Армия РФ со своей территории продолжает бить КАБами по Харьковщине. Из Белгорода противник нанес два удара с использованием четырех КАБ по Липцам, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 14:00.
В районе населённого пункта Тихое продолжается бой.
Несколько активизировались оккупанты на Купянском направлении. С начала суток здесь произошло уже шесть боестолкновений в районах Синьковки, Песчаного и Дружелюбовки. Вблизи Грековки два штурмовых действия врага еще продолжаются. Потери позиций не допущены.
Читайте также: Генштаб о ситуации под Харьковом: враг перегруппировывается
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ВСУ, генштаб, зведення, КАБ, Купянское, направление, рф, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ГШ: РФ забрасывает Харьковщину КАБ и активизировалась на Купянском направлении»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 15:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ со своей территории продолжает бить КАБами по Харьковщине. Из Белгорода противник нанес два удара с использованием четырех КАБ по Липцам, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 14:00.".