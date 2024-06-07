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ГШ: РФ забрасывает Харьковщину КАБ и активизировалась на Купянском направлении

Общество 15:12   07.06.2024
Виктория Яковенко
ГШ: РФ забрасывает Харьковщину КАБ и активизировалась на Купянском направлении Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ со своей территории продолжает бить КАБами по Харьковщине. Из Белгорода противник нанес два удара с использованием четырех КАБ по Липцам, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 14:00.

В районе населённого пункта Тихое продолжается бой.

Несколько активизировались оккупанты на Купянском направлении. С начала суток здесь произошло уже шесть боестолкновений в районах Синьковки, Песчаного и Дружелюбовки. Вблизи Грековки два штурмовых действия врага еще продолжаются. Потери позиций не допущены.

Читайте также: Генштаб о ситуации под Харьковом: враг перегруппировывается

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 15:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ со своей территории продолжает бить КАБами по Харьковщине. Из Белгорода противник нанес два удара с использованием четырех КАБ по Липцам, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 14:00.".