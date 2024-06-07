Live
  • Пт 07.06.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 40.15
  • EUR 43.63

Ворог закидає Харківщину КАБами і активізувався на Куп’янському напрямку – ГШ

Суспільство 15:12   07.06.2024
Вікторія Яковенко
Ворог закидає Харківщину КАБами і активізувався на Куп’янському напрямку – ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ зі своєї території продовжує бити КАБами по Харківщині. З Бєлгорода противник завдав двох ударів з використанням чотирьох КАБів по Липцях, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 14:00.

В районі населеного пункту Тихе триває бій.

Дещо активізувалися окупанти на Куп’янському напрямку. Від початку доби тут відбулося вже шість боєзіткнень в районах Синьківки, Піщаного та Дружелюбівки. Поблизу Греківки дві штурмові дії ворога ще тривають. Втрат позицій не допущено.

Читайте також: Генштаб про ситуацію під Харковом: ворог перегруповується

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Терехов розповів, чим пишається у Харкові та чого місту не вистачає
Терехов розповів, чим пишається у Харкові та чого місту не вистачає
07.06.2024, 15:38
Ворог закидає Харківщину КАБами і активізувався на Куп’янському напрямку – ГШ
Ворог закидає Харківщину КАБами і активізувався на Куп’янському напрямку – ГШ
07.06.2024, 15:12
Чекав на «освобождение» і зливав дані про ЗСУ: харків’янина відправили у СІЗО
Чекав на «освобождение» і зливав дані про ЗСУ: харків’янина відправили у СІЗО
07.06.2024, 14:51
В метро Харкова, на «Історичному музеї», відкрили підземні переходи
В метро Харкова, на «Історичному музеї», відкрили підземні переходи
07.06.2024, 14:18
На Харківщині постраждали 300 пам’яток культури: це найбільше в Україні
На Харківщині постраждали 300 пам’яток культури: це найбільше в Україні
07.06.2024, 13:56
Сьогодні 7 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 червня: яке свято та день в історії
07.06.2024, 06:00

Новини за темою:

11:16
Генштаб про ситуацію під Харковом: ворог перегруповується
11:29
На Харківському напрямку сьогодні ворог не штурмував – Генштаб
15:14
РФ закидає Харківщину КАБ, атакує в районі Липців – Генштаб на 14:00
11:40
Від початку доби триває бій в районі Вовчанська – Генштаб ЗСУ про Харківщину
21:25
Ворог тисне на Куп’янському напрямку та активно бомбить північ Харківщини – ГШ

Ви читали новину: «Ворог закидає Харківщину КАБами і активізувався на Куп’янському напрямку – ГШ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 15:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ зі своєї території продовжує бити КАБами по Харківщині. З Бєлгорода противник завдав двох ударів з використанням чотирьох КАБів по Липцях, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 14:00.".