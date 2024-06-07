Ворог закидає Харківщину КАБами і активізувався на Куп’янському напрямку – ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
Армія РФ зі своєї території продовжує бити КАБами по Харківщині. З Бєлгорода противник завдав двох ударів з використанням чотирьох КАБів по Липцях, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 14:00.
В районі населеного пункту Тихе триває бій.
Дещо активізувалися окупанти на Куп’янському напрямку. Від початку доби тут відбулося вже шість боєзіткнень в районах Синьківки, Піщаного та Дружелюбівки. Поблизу Греківки дві штурмові дії ворога ще тривають. Втрат позицій не допущено.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генштаб, зведення, ЗСУ, КАБ, Купянское, направлення, рф, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 15:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ зі своєї території продовжує бити КАБами по Харківщині. З Бєлгорода противник завдав двох ударів з використанням чотирьох КАБів по Липцях, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 14:00.".