Ворог закидає Харківщину КАБами і активізувався на Куп’янському напрямку – ГШ

Армія РФ зі своєї території продовжує бити КАБами по Харківщині. З Бєлгорода противник завдав двох ударів з використанням чотирьох КАБів по Липцях, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 14:00.

В районі населеного пункту Тихе триває бій.

Дещо активізувалися окупанти на Куп’янському напрямку. Від початку доби тут відбулося вже шість боєзіткнень в районах Синьківки, Піщаного та Дружелюбівки. Поблизу Греківки дві штурмові дії ворога ще тривають. Втрат позицій не допущено.