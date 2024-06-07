Сегодня 7 июня: какой праздник и день в истории
7 июня 1494 года первые колонизаторы Америки – Испания и Португалия – заключили между собой Тордесильясский договор, которым распределили «сферы влияния» в Западном полушарии. В 1919-м началось Чортковское наступление Украинской галицкой армии. В 1929-м ратифицировали соглашение между Бенито Муссолини и Папой Римским Пием XI, согласно которому создали государство Ватикан. А в 1945-м всех немцев обязали смотреть документальный фильм о том, что творили нацисты в концлагерях.
Праздники и памятные даты 7 июня
7 июня в мире: Всемирный день безопасности пищевых продуктов, День краудфандинга, Международный день осведомленности о синдроме Туретта.
Также отмечают: Европейский день зубных техников (первая пятница июня), День видеомагнитофона, День шоколадного мороженого и День солнцезащитных очков.
7 июня в истории
7 июня 1494 года первые колонизаторы Америки – Испания и Португалия – заключили между собой Тордесильясский договор, которым распределили «сферы влияния» в Западном полушарии. Что характерно, для других европейских стран они ничего в Новом Свете не предусмотрели, что, конечно, никого из колонизаторов не остановило. Демаркационную линию провели в современных координатах по меридиану 49°32’56» западной долготы. Моря и земли к востоку от этой черты отходили Португалии, к западу – Испании.
Для тех, кто живет в XXI веке, с первого взгляда на карту становится очевидным, что португальцев, мягко говоря, обделили, а Испания «отхватила» почти все американские земли. Но в то время об истинных масштабах Нового Света и существовании еще и Тихого океана участникам договора было неизвестно.
О Тихом океане первым узнал испанский конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа в 1513 году. Он пересек со спутниками Панамский перешеек. Неизвестный океан конкистадор назвал Южным морем. Первая же экспедиция в эти воды состоялась еще позже – в 1520 году их достиг Фернан Магеллан. Со временем колонизаторы установили еще одну демаркационную линию – на Востоке (по Сарагосскому договору 1529 года). Испания по этому договору уступила Португалии ценный «источник специй» – Молуккские острова, за что получила денежную компенсацию.
Реальное существенное влияние Тордесильясский договор оказал на раздел между колонизаторами Латинской Америки. Однако в Северной Америке и Азии государства, «разделившие мир между собой», очень скоро столкнулись с «конкурентами». Испанцы и португальцы были первопроходцами эпохи Великих географических открытий, однако их быстро нагоняли Франция, Англия и Голландия. Монархи этих стран, конечно, не сочли нужным соблюдать договоренности, которых достигли без их участия. Постепенно полуостров Малакка в Индокитае захватила голландская Восточно-Индийская компания, впоследствии расширив свои владения на якобы «португальскую» Индонезию. Австралия, которая, по логике договора, была «испанской» в конце концов досталась британцам. Естественно, так же проигнорировали все якобы права испанцев на Северную Америку. Постепенно договоренности стали нарушать и сами их участницы. В частности, Португалия начала продвигаться на «испанские» территории на западе и юге от Бразилии. Это завершилось аннулированием линии Тордесильясского договора в 1750 году.
7 июня 1919 года началась наступательная операция Украинской галицкой армии, известная как «Чортківська офензива». В ее рамках 25-тысячное украинское войско в течение 20 дней вынудило отступать 40-тысячную польскую армию. При этом УГА продвинулась вперед на 150 км. Подробнее.
7 июня 1929 года ратифицировали соглашение, подписанное Бенито Муссолини и Папой Римским Пием XI, согласно которому создавали государство Ватикан. Подробнее.
7 июня 1945 года всем немцам, жившим в образованных союзниками зонах оккупации, приказали смотреть фильмы о преступлениях нацистов в концлагерях. Подробнее.
Церковный праздник 7 июня
7 июня чтят память мученика Феодота Анкирского. Во время гонений при императоре Диоклетиане Феодот снабжал христиан всем необходимым и предоставлял им убежище в своем доме. Также в нем тайно совершали богослужения. Святой Феодот посещал христиан-узников в тюрьмах, выкупал их, прятал тела мучеников, брошенных на еду зверям. Однажды он вытащил из воды и похоронил тела семи святых мучениц, утопленных в море. Среди них была тетка Феодота Текуса. Об этом донесли правителю. Феодота судили. Святой отказался принести жертву идолам, за что подвергся жестоким пыткам, а впоследствии был обезглавлен.
Народные приметы
Гроза 7 июня – к холодным ночам в ближайшем времени.
Сильный ветер – к хорошему урожаю подсолнечника.
Если 7 июня идет дождь, то целый месяц будет дождливым.
Что нельзя делать 7 июня
Нельзя рвать растения, на которых есть остатки росы.
Нельзя выносить мусор.
Нельзя носить старую и темную одежду.
Нельзя плевать на землю.
День не подходит для трудоустройства.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина; Теги: история, праздник, свято, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сегодня 7 июня: какой праздник и день в истории»; из категории Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 июня 1494 года первые колонизаторы Америки – Испания и Португалия – заключили между собой Тордесильясский договор, которым распределили «сферы влияния» в Западном полушарии".