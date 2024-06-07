Сегодня 7 июня: какой праздник и день в истории

7 июня 1494 года первые колонизаторы Америки – Испания и Португалия – заключили между собой Тордесильясский договор, которым распределили «сферы влияния» в Западном полушарии. В 1919-м началось Чортковское наступление Украинской галицкой армии. В 1929-м ратифицировали соглашение между Бенито Муссолини и Папой Римским Пием XI, согласно которому создали государство Ватикан. А в 1945-м всех немцев обязали смотреть документальный фильм о том, что творили нацисты в концлагерях.

Праздники и памятные даты 7 июня

7 июня в мире: Всемирный день безопасности пищевых продуктов, День краудфандинга, Международный день осведомленности о синдроме Туретта.

Также отмечают: Европейский день зубных техников (первая пятница июня), День видеомагнитофона, День шоколадного мороженого и День солнцезащитных очков.

7 июня в истории

7 июня 1494 года первые колонизаторы Америки – Испания и Португалия – заключили между собой Тордесильясский договор, которым распределили «сферы влияния» в Западном полушарии. Что характерно, для других европейских стран они ничего в Новом Свете не предусмотрели, что, конечно, никого из колонизаторов не остановило. Демаркационную линию провели в современных координатах по меридиану 49°32’56» западной долготы. Моря и земли к востоку от этой черты отходили Португалии, к западу – Испании.

Для тех, кто живет в XXI веке, с первого взгляда на карту становится очевидным, что португальцев, мягко говоря, обделили, а Испания «отхватила» почти все американские земли. Но в то время об истинных масштабах Нового Света и существовании еще и Тихого океана участникам договора было неизвестно.

О Тихом океане первым узнал испанский конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа в 1513 году. Он пересек со спутниками Панамский перешеек. Неизвестный океан конкистадор назвал Южным морем. Первая же экспедиция в эти воды состоялась еще позже – в 1520 году их достиг Фернан Магеллан. Со временем колонизаторы установили еще одну демаркационную линию – на Востоке (по Сарагосскому договору 1529 года). Испания по этому договору уступила Португалии ценный «источник специй» – Молуккские острова, за что получила денежную компенсацию.

Реальное существенное влияние Тордесильясский договор оказал на раздел между колонизаторами Латинской Америки. Однако в Северной Америке и Азии государства, «разделившие мир между собой», очень скоро столкнулись с «конкурентами». Испанцы и португальцы были первопроходцами эпохи Великих географических открытий, однако их быстро нагоняли Франция, Англия и Голландия. Монархи этих стран, конечно, не сочли нужным соблюдать договоренности, которых достигли без их участия. Постепенно полуостров Малакка в Индокитае захватила голландская Восточно-Индийская компания, впоследствии расширив свои владения на якобы «португальскую» Индонезию. Австралия, которая, по логике договора, была «испанской» в конце концов досталась британцам. Естественно, так же проигнорировали все якобы права испанцев на Северную Америку. Постепенно договоренности стали нарушать и сами их участницы. В частности, Португалия начала продвигаться на «испанские» территории на западе и юге от Бразилии. Это завершилось аннулированием линии Тордесильясского договора в 1750 году.

7 июня 1919 года началась наступательная операция Украинской галицкой армии, известная как «Чортківська офензива». В ее рамках 25-тысячное украинское войско в течение 20 дней вынудило отступать 40-тысячную польскую армию. При этом УГА продвинулась вперед на 150 км. Подробнее.

7 июня 1929 года ратифицировали соглашение, подписанное Бенито Муссолини и Папой Римским Пием XI, согласно которому создавали государство Ватикан. Подробнее.

7 июня 1945 года всем немцам, жившим в образованных союзниками зонах оккупации, приказали смотреть фильмы о преступлениях нацистов в концлагерях. Подробнее.

Церковный праздник 7 июня

7 июня чтят память мученика Феодота Анкирского. Во время гонений при императоре Диоклетиане Феодот снабжал христиан всем необходимым и предоставлял им убежище в своем доме. Также в нем тайно совершали богослужения. Святой Феодот посещал христиан-узников в тюрьмах, выкупал их, прятал тела мучеников, брошенных на еду зверям. Однажды он вытащил из воды и похоронил тела семи святых мучениц, утопленных в море. Среди них была тетка Феодота Текуса. Об этом донесли правителю. Феодота судили. Святой отказался принести жертву идолам, за что подвергся жестоким пыткам, а впоследствии был обезглавлен.

Народные приметы

Гроза 7 июня – к холодным ночам в ближайшем времени.

Сильный ветер – к хорошему урожаю подсолнечника.

Если 7 июня идет дождь, то целый месяц будет дождливым.

Что нельзя делать 7 июня

Нельзя рвать растения, на которых есть остатки росы.

Нельзя выносить мусор.

Нельзя носить старую и темную одежду.

Нельзя плевать на землю.

День не подходит для трудоустройства.