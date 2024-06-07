Сьогодні 7 червня: яке свято та день в історії

7 червня 1494 року перші колонізатори Америки – Іспанія та Португалія – уклали між собою Тордесільяський договір, яким розподілили “сфери впливу” в Західній півкулі. У 1919-му почався Чортківський наступ Української галицької армії. У 1929-му ратифікували угоду між Беніто Муссоліні та Папою Римським Пієм XI, згідно з якою створили державу Ватикан. А в 1945-му всіх німців зобов’язали дивитися документальний фільм про те, що коїли нацисти в концтаборах.

Свята та пам’ятні дати 7 червня

7 червня у світі: Всесвітній день безпеки харчових продуктів, День краудфандингу, Міжнародний день поінформованості про синдром Туретта.

Також відзначають: Європейський день зубних техніків (перша п’ятниця червня), День відеомагнітофона, День шоколадного морозива та День сонцезахисних окулярів.

7 червня в історії

7 червня 1494 року перші колонізатори Америки – Іспанія та Португалія – уклали між собою Тордесільяський договір, яким розподілили “сфери впливу” в Західній півкулі. Що характерно, для інших європейських країн вони нічого у Новому Світі не передбачили, що, звісно, ​​нікого з колонізаторів не зупинило. Демаркаційну лінію провели в сучасних координатах по меридіану 49°32’56” західної довготи. Моря та землі на схід від цієї межі відходили Португалії, на захід – Іспанії.

Для тих, хто живе у XXI столітті, з першого погляду на карту стає очевидним, що португальців обділили, а Іспанія “відхопила” майже всі американські землі. Але на той час про справжні масштаби Нового Світу та існування ще й Тихого океану учасникам договору було невідомо.

Про Тихий океан першим дізнався іспанський конкістадор Васко Нуньєс де Бальбоа у 1513 році. Він перетнув із супутниками Панамський перешийок. Невідомий океан конкістадор назвав Південним морем. Перша ж експедиція в ці води відбулася ще пізніше – у 1520 їх досяг Фернан Магеллан. Згодом колонізатори встановили ще одну демаркаційну лінію – на Сході (за Сарагоським договором 1529 року). Іспанія за цим договором поступилася Португалії цінним “джерелом спецій” – Молуккськими островами, за що отримала грошову компенсацію.

Реальний суттєвий вплив Тордесільяський договір мав на поділ між колонізаторами Латинської Америки. Однак у Північній Америці та Азії держави, які “розділили світ між собою”, дуже скоро зіткнулися з “конкурентами”. Іспанці та португальці були першопроходцями епохи Великих географічних відкриттів, проте їх швидко наздоганяли Франція, Англія та Голландія. Монархи цих країн, звичайно, не вважали за потрібне дотримуватися домовленостей, яких досягли без їхньої участі. Поступово півострів Малакка в Індокитаї захопила голландська Східно-Індійська компанія, згодом розширивши свої володіння на нібито “португальську” Індонезію. Австралія, яка, за логікою договору, була “іспанською”, зрештою дісталася британцям. Звичайно, так само проігнорували всі нібито права іспанців на Північну Америку. Поступово домовленості почали порушувати і їхні учасники. Зокрема, Португалія почала просуватися на “іспанські” території на заході та півдні від Бразилії. Це завершилося анулюванням лінії Тордесільяського договору в 1750 році.

7 червня 1919 року розпочалася наступальна операція Української галицької армії, відома як “Чортківська офензива”. У її рамках 25-тисячне українське військо протягом 20 днів змусило відступати 40-тисячну польську армію. При цьому УГА просунулась уперед на 150 км. Детальніше.

7 червня 1929 року ратифікували угоду, що була підписана Беніто Муссоліні та Папою Римським Пієм XI, згідно з якою створювали державу Ватикан. Детальніше.

7 червня 1945 року всім німцям, які жили у створених союзниками зонах окупації, наказали дивитися фільми про злочини нацистів у концтаборах. Детальніше.

Церковне свято 7 червня

7 червня вшановують пам’ять мученика Феодота Анкирського. Під час гонінь при імператорі Діоклетіані Феодот постачав християн усім необхідним і надавав їм притулок у своїй оселі. Також у ній таємно звершували богослужіння. Святий Феодот відвідував християн-в’язнів у в’язницях, викуповував їх, ховав тіла мучеників, що були кинуті на поживу звірам. Одного разу він витяг із води та поховав тіла семи святих мучениць, потоплених у морі. Серед них була тітка Феодота Текуса. Про це донесли правителю. Феодота судили. Святий відмовився принести жертву ідолам, за що зазнав жорстоких тортур, а згодом був обезголовлений.

Народні прикмети

Гроза 7 червня – до холодних ночей найближчим часом.

Сильний вітер – до хорошого врожаю соняшника.

Якщо 7 червня йде дощ, то весь місяць буде дощовим.

Що не можна робити 7 червня

Не можна рвати рослини, на яких є залишки роси.

Не можна виносити сміття.

Не можна носити старий і темний одяг.

Не можна плювати на землю.

День не підходить для працевлаштування.