Сегодня 21 октября: какой праздник и день в истории

21 октября 1520 года Фернан Магеллан открыл пролив между Атлантическим и Тихим океанами. В 1672-м родился гетман Пилип Орлик. В 1879-м Томас Эдисон закончил работу над лампочкой накаливания с угольной нитью. В 1933-м в знак протеста против Голодомора ОУНовцы убили начальника канцелярии консульства СССР во Львове. В 1947-м началась операция «Запад» – массовая депортация украинцев в Сибирь.

Праздники и памятные даты 21 октября

21 октября в Украине – День работников целлюлозно-бумажной промышленности. Его традиционно отмечают в третью субботу октября.

В мире: Всемирный день йододефицита, Международный день начос, День болтовни или День болтуна и два переходных праздника, которые приходятся на третью субботу октября — Международный день археологии и Всемирный день пения.

21 октября в истории

21 октября 1520 года Фернан Магеллан во время первого и последнего в жизни кругосветного плавания открыл и прошел пролив между Атлантическим и Тихим океанами.

В этот день экспедиция Магеллана достигла мыса Вирхенес. Моряки пришли к выводу, что возле него есть пролив, поскольку вода была соленой и глубокой. Магеллан приказал двум судам – «Сан-Антонио» и «Консепсьон» изучить пролив. Один из кораблей («Сан-Антонио») не выдержал прокладки пути по проливу, ведь фарватер был тяжелым для судоходства. Корабль вернулся и самовольно покинул экспедицию Магеллана, отправившись в Испанию. Другие корабли флотилии преодолели дистанцию в 372 км и вышли в южную часть Тихого океана. Именно Магеллан назвал его «Спокойным морем», очень ошибившись в оценках из-за спокойствия незнакомых вод на первом этапе путешествия.

21 октября 1672 года родился гетман Войска Запорожского Пилип Орлик. Он происходил из родовитой шляхетской семьи. Отец Орлика погиб, когда сыну был всего год, и его воспитывала мать. Будущий гетман получил хорошее образование. Он знал восемь европейских языков, а также древнегреческий и латынь. Учился в иезуитской Виленской академии и Киево-Могилянской академии. После окончания учебы стал писарем Киевской духовной консистории, а впоследствии по приглашению перешел на работу в Генеральную военную канцелярию в Батурин. В 1702 году (по другим данным – в 1706-м) стал Генеральным писарем Войска Запорожского. Был доверенным лицом гетмана Ивана Мазепы и вместе с ним объединился со шведской армией против московитов Петра I. После разгрома в Полтавской битве Орлик эмигрировал в Османскую империю. Мазепа с представителями старшины и казаками выехал в Бендеры (сейчас – территория Приднестровья в Молдове). В общей сложности Гетманщину покинуло более 4,5 тысячи воинов. После смерти Мазепы они избрали 5 апреля 1710 Филиппа Орлика гетманом Украины в изгнании.

Современным украинцам Орлик прежде всего известен как автор первой украинской Конституции, вошедшей в историю как Конституция Пилипа Орлика. На самом деле, самого слова «конституция» в названии документа нет. Это было соглашение, которое новый гетман, по традиции, заключил со старшиной и запорожцами. Она называлась «Договоры и постановления прав и свобод Войска Запорожского». Документ был очень демократичным для мира того времени. В Конституции было прописано понятие «свободного народа», основы правосудия, антикоррупционные и социальные устои.

Орлик на протяжении всей жизни не оставлял надежды освободить Украину из-под московской оккупации. В 1711 году он при поддержке Швеции и Османской империи совершил освободительный поход в Украину с 16-тысячным войском. Они дошли до Белой Церкви и начали ее осаду, однако не смогли взять город из-за отступления татар, входивших в гетманское войско. По дороге татары начали грабить украинские села, так что казаки и крестьяне, присоединившиеся к войску Орлика, также покинули службу, чтобы спасать дома от бывших союзников. В результате у гетмана осталось всего 3000 воинов, и он вынужден был отступить в Бендеры. Последующие 30 лет он прожил в эмиграции — в постоянном поиске союзников для освобождения Украины среди европейских монархов. Умер гетман 24 мая 1742 года.

21 октября 1879 года Томас Эдисон закончил работу над лампочкой накаливания с угольной нитью, которая стала одним из величайших изобретений XIX века. Главным достижением известного изобретателя стала не сама идея лампочки, а возможность ее практической реализации и производства. В лампочке Эдисона были крепкая нить накаливания и стойкий вакуум. А тот факт, что подобных лампочек одновременно можно было использовать большое количество, открыл эру электрического освещения.

21 октября 1933 года ОУНовцы во Львове в знак протеста против Голодомора убили начальника канцелярии советского консульства (и чекиста) Алексея Майлова. Атентат (политическое убийство) совершил молодой боец ОУН Николай Лемик.

Он пришел в консульство как человек, якобы планирующий переезд в советскую Украину. Зарегистрировался в книге посетителей под вымышленным именем. Лемик добивался встречи с консулом, но вместо этого его провели в кабинет, где вместо консула осуществлял прием «как бы секретарь», а на самом деле «службист» Майлов. Начав разговор с советским агентом, Лемик левой рукой (поскольку был левшой) выхватил из кармана пистолет и дважды выстрелил в Майлова – в голову и сердце. При попытке покинуть консульство нападающий ранил курьера, который пытался заблокировать дверь приемной. Курьер через окно начал звать на помощь полицию. ОУНовец дождался появления польской полиции и сдался без сопротивления. В дальнейшем судебный процесс он использовал для того, чтобы сделать публичные политические заявления. В частности, заявил, что мотив совершенного им убийства – это протест против действий советской власти, которая «силой захватила украинское государство, уничтожает украинскую культуру и террором и голодом уничтожает украинскую нацию». Лемика приговорили к смертной казни, но из-за молодого возраста (ему было 19) заменили приговор пожизненным заключением. Он все же не сидел в тюрьме всю жизнь – смог вырваться в начале Второй мировой войны, осенью 1939 года, когда немецкая авиация бомбила Польшу и в частности тюрьму, где находился Лемик. Вырвавшись, он смог добраться до Кракова, где снова присоединился к национально-освободительной борьбе.

21 октября 1947 года в СССР началась операция «Запад» – одна из самых массовых депортаций населения Украины в Сибирь и Казахстан.

В первую очередь таким образом советские власти хотели отправить как можно дальше семьи ОУНовцев и уничтожить любую базу для национально-освободительного движения в оккупированной стране. Подготовку к депортации начали с лета. 22 августа 1947 года вышел приказ министра госбезопасности СССР № 00430 «О выселении семей осужденных, убитых и находящихся на нелегальном положении, активных националистов и бандитов с территории западных областей Украины». Уже 10 сентября появилось и соответствующее постановление Совета министров СССР. План мероприятий разработали и согласовали до 10 октября. Руководил операцией «Запад» оперативный штаб по депортации, созданный во Львове во главе с замминистра МВД УССР Дятловым. В процессе задействовали более 50 тысяч военных, сотрудников МГБ, МВД и т.д. Операцию готовили полностью секретно, на местах о ней узнали где-то за два-три дня до реализации, а где-то просто во время выполнения приказов. На восток отправляли жителей Волынской, тогдашних Дрогобычской и Станиславской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областей. Идея заключалась в том, что около 150 тысяч человек хотели депортировать одним днем – 21 октября. В дома к украинцам врывались с 2 ночи до 6 часов утра. Но не везде это удалось – на современной Ивано-Франковщине и в Черновицкой областях планам оккупантов помешал высокий снежный покров – до двух метров. Из-за необходимости его расчищать депортацию пришлось отсрочить до 23 октября. Но это было исключение.

В дальнейшем людей, достав прямо из кроватей и не дав собрать какие-либо вещи, грузили на поезда на 87 железнодорожных станциях. Первый эшелон отправился 22 октября 1947 в 6 часов 38 минут. Он двинулся со станции Ковель к станции Усяты Томской области. Последний эшелон «загрузили» 26 октября. На этом изгнание из родных домов сотен тысяч украинцев было завершено. Их привозили для выполнения тяжелых работ на предприятиях угольной промышленности на востоке СССР.

Так называемых «активных украинских националистов» отправили под конвоем в Омскую область – работать в сельском хозяйстве.

«Операция «Запад» стала одной из самых массовых депортаций украинцев, организованной коммунистическим режимом. По своему масштабу она является преступлением, соразмерным с депортациями крымских татар в 1944 году или выселением украинцев в рамках акции «Висла», организованной польскими коммунистическими властями», — отмечают в Украинском институте национальной памяти.

21 октября 1950 года вступили в силу Женевские конвенции о защите жертв войны.

Церковный праздник

21 октября по новому церковному календарю в Украине – Димитровская поминальная суббота. В этот день также чтят память преподобного Иллариона Великого. Это раннехристианский святой и чудотворец. Он жил в ІІІ – ІV веках. Илларион родился вблизи города Газа в Палестине. В возрасте 15 лет жил со святым Антонием два месяца в пустыне. После смерти родителей раздал унаследованное имение убогим, а сам вернулся в пустыню у города Маюма. Илларион основал первый в Палестине монастырь. В 65 лет святой отшельник отправился в Египет. Там он опять-таки поселился в пустыне – недалеко от Афродитополя. Во времена правления императора Юлиана Отступника язычники уничтожили монастырь Иллариона, а его самого хотели убить. Но он спасся и впоследствии переселился на Сицилию. Там творил чудеса, в частности, спас город от затопления. Умер Илларион в почтенном возрасте – 80 лет – на Кипре.

Народные приметы

Если 21 октября ясный день – будет быстрое похолодание.

Если солнце красное – ждите мороз.

Если 21 октября тепло, то в дальнейшем будет оттепель.

Что нельзя делать 21 октября

Нельзя поднимать ничего с пола и земли – найденная вещь не принесет счастья.

День не подходит для того, чтобы отправляться в дальнюю дорогу.