Из 18 пожаров остался один — ГСЧС о происходящем в лесах на Харьковщине
Спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий в эфире нацмарафона сообщил, что масштабный пожар, уничтожающий лес в Харьковской области, — последний из целой серии возгораний, которые случились из-за российских обстрелов и еще не ликвидированы.
«У нас изначально, скажем так, две недели назад было зафиксировано около 18 пожаров в результате российских обстрелов на Харьковщине. Часть еще была в Лиманском районе Донецкой области. Это, конечно, масштабные пожары. Подавляющее большинство из них – это лесные пожары. Там, где горела лесная подстилка. Но были случаи, когда огонь распространялся на кроны деревьев. И это страшнее всего в лесных пожарах, когда идет верховой пожар, когда горят кроны, и огонь быстро распространяется», — поделился Хорунжий.
Один из этих 18 пожаров на Харьковщине все еще тушат. По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области на утро 7 июня его площадь была 3450 га.
«В настоящее время идет ликвидация. Из 18 остался один. И задействованы все силы и средства. Там сейчас работает около 50 спасателей, около 20 единиц техники. Создаются минерализованные полосы – для того, чтобы огонь не распространился на жилищный сектор, на застройку. В частности, привлекаются для создания минерализованных полос и машины механизированного разминирования», — отметил спикер ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, леса, лесной пожар, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 10:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий в эфире нацмарафона сообщил, что масштабный пожар, уничтожающий лес в Харьковской области, — последний из целой серии возгораний, которые случились из-за российских обстрелов и еще не ликвидированы".