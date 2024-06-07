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Масштабный лесной пожар продолжается на Харьковщине: горят 3450 га

Происшествия 08:21   07.06.2024
Оксана Горун
Масштабный лесной пожар продолжается на Харьковщине: горят 3450 га Иллюстративное фото

Пожар на заминированной территории сдерживают спасатели и работники лесхоза.

«В Харьковской области продолжается тушение одного масштабного лесного пожара, площадь которого достигает около 3450 га. Привлечены пять единиц пожарноспасательной техники и 21 спасатель ГСЧС, а также шесть единиц техники и 11 работников лесного хозяйства», — сообщила утром 7 июня пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, за сутки в регионе возникло 10 пожаров — не из-за боевых действий.

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Напомним, масштабный лесной пожар на Харьковщине продолжается уже не первый день. Как пояснил министр экологии Украины Руслан Стрелец, погасить огонь невозможно — территории заминированы. Так что специалисты лесхоза и спасатели делают все возможное, чтобы огонь не распространился на еще большую территорию.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 08:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар на заминированной территории сдерживают спасатели и работники лесхоза".