Масштабный лесной пожар продолжается на Харьковщине: горят 3450 га
Пожар на заминированной территории сдерживают спасатели и работники лесхоза.
«В Харьковской области продолжается тушение одного масштабного лесного пожара, площадь которого достигает около 3450 га. Привлечены пять единиц пожарноспасательной техники и 21 спасатель ГСЧС, а также шесть единиц техники и 11 работников лесного хозяйства», — сообщила утром 7 июня пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации спасателей, за сутки в регионе возникло 10 пожаров — не из-за боевых действий.
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Напомним, масштабный лесной пожар на Харьковщине продолжается уже не первый день. Как пояснил министр экологии Украины Руслан Стрелец, погасить огонь невозможно — территории заминированы. Так что специалисты лесхоза и спасатели делают все возможное, чтобы огонь не распространился на еще большую территорию.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, лесной пожар, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 08:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар на заминированной территории сдерживают спасатели и работники лесхоза".