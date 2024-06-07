Масштабный лесной пожар продолжается на Харьковщине: горят 3450 га

Пожар на заминированной территории сдерживают спасатели и работники лесхоза.

«В Харьковской области продолжается тушение одного масштабного лесного пожара, площадь которого достигает около 3450 га. Привлечены пять единиц пожарноспасательной техники и 21 спасатель ГСЧС, а также шесть единиц техники и 11 работников лесного хозяйства», — сообщила утром 7 июня пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, за сутки в регионе возникло 10 пожаров — не из-за боевых действий.

Напомним, масштабный лесной пожар на Харьковщине продолжается уже не первый день. Как пояснил министр экологии Украины Руслан Стрелец, погасить огонь невозможно — территории заминированы. Так что специалисты лесхоза и спасатели делают все возможное, чтобы огонь не распространился на еще большую территорию.