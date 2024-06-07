Масштабна лісова пожежа продовжується на Харківщині: горять 3450 га

Пожежу на замінованій території стримують рятувальники та працівники лісгоспу.

“У Харківській області триває гасіння однієї масштабної лісової пожежі, площа якої сягає близько 3450 га. Залучено п’ять одиниць пожежно-рятувальної техніки та 21 рятувальник ДСНС, а також шість одиниць техніки та 11 працівників лісового господарства”, – повідомила вранці 7 червня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, за добу в регіоні виникло 10 пожеж – не через бойові дії.

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа на Харківщині триває вже не перший день. Як пояснив міністр екології України Руслан Стрілець, погасити вогонь неможливо – території заміновані. Тож фахівці лісгоспу та рятувальники роблять усе можливе, щоб вогонь не поширився на ще більшу територію.