Масштабна лісова пожежа продовжується на Харківщині: горять 3450 га
Пожежу на замінованій території стримують рятувальники та працівники лісгоспу.
“У Харківській області триває гасіння однієї масштабної лісової пожежі, площа якої сягає близько 3450 га. Залучено п’ять одиниць пожежно-рятувальної техніки та 21 рятувальник ДСНС, а також шість одиниць техніки та 11 працівників лісового господарства”, – повідомила вранці 7 червня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За інформацією рятувальників, за добу в регіоні виникло 10 пожеж – не через бойові дії.
Читайте також: Росіяни захопили село на Харківщині: дані DeepState та ISW
Нагадаємо, масштабна лісова пожежа на Харківщині триває вже не перший день. Як пояснив міністр екології України Руслан Стрілець, погасити вогонь неможливо – території заміновані. Тож фахівці лісгоспу та рятувальники роблять усе можливе, щоб вогонь не поширився на ще більшу територію.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, лесной пожар, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Масштабна лісова пожежа продовжується на Харківщині: горять 3450 га»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 08:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежу на замінованій території стримують рятувальники та працівники лісгоспу".