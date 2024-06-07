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Росіяни захопили село на Харківщині: дані DeepState та ISW

Події 07:41   07.06.2024
Оксана Горун
Росіяни захопили село на Харківщині: дані DeepState та ISW Ілюстрація: мапа DeepState

Команда аналітиків проєкту “DeepState” повідомила, що армія РФ окупувала село Іванівка в Куп’янському районі. Просування росіян у цьому районі та населеному пункті підтверджує також Інститут вивчення війни (ISW).

“Ворог окупував Іванівку”, – коротко прокоментували зміни на карті “DeepState” її автори.

Аналітики Інституту вивчення війни тим часом заявили, що ЗС РФ просунулися на південний схід від Куп’янська.

“Геолоковані кадри, що опубліковані 6 червня, показують, що російські війська просунулися на північний захід від Іванівки (на південний схід від Куп’янська) під час скороченої механізованої атаки силами розміром зі взвод, що вказує на те, що російські війська, можливо, також просунулися далі в самій Іванівці”, – повідомили у зведенні ISW.

Також аналітики поінформували, що окупанти продовжували атакувати в районі Синьківки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Стельмахівки.

На півночі від Харкова ворог знизив штурмову активність – протягом 6 червня, за даними Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку атак не було.

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“Кадри з геолокацією, що опубліковані 6 червня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в межах Стариці (на південний захід від Вовчанська)”, – доповнили картину того, що відбувається, в ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 07:41;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда аналітиків проєкту “DeepState” повідомила, що армія РФ окупувала село Іванівка в Куп’янському районі. Просування росіян у цьому районі та населеному пункті підтверджує також Інститут вивчення війни (ISW)".