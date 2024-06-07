Россияне захватили село на Харьковщине: данные DeepState и ISW

Команда аналитиков проекта «DeepState» сообщила, что армия РФ оккупировала село Ивановка в Купянском районе. Продвижение россиян в этом районе и самом населенном пункте подтверждает и Институт изучения войны (ISW).

«Враг оккупировал Ивановку», — кратко прокомментировали изменения на карте «DeepState» ее авторы.

Аналитики Института изучения войны тем временем заявили, что ВС РФ продвинулись к юго-востоку от Купянска.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 6 июня, показывают, что российские войска продвинулись к северо-западу от Ивановки (к юго-востоку от Купянска) во время сокращенной механизированной атаки силами размером со взвод, что указывает на то, что российские войска, возможно, также продвинулись дальше в самой Ивановке», — сообщили в сводке ISW.

Также аналитики проинформировали, что оккупанты продолжали атаковать в районе Синьковки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Стельмаховки.

На севере от Харькова враг снизил штурмовую активность — в течение 6 июня, по данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении атак не было.

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«Кадры с геолокацией, опубликованные 6 июня, показывают, что российские войска недавно продвинулись в пределах Старицы (к юго-западу от Волчанска)», — дополнили картину происходящего в ISW.