Россияне захватили село на Харьковщине: данные DeepState и ISW
Команда аналитиков проекта «DeepState» сообщила, что армия РФ оккупировала село Ивановка в Купянском районе. Продвижение россиян в этом районе и самом населенном пункте подтверждает и Институт изучения войны (ISW).
«Враг оккупировал Ивановку», — кратко прокомментировали изменения на карте «DeepState» ее авторы.
Аналитики Института изучения войны тем временем заявили, что ВС РФ продвинулись к юго-востоку от Купянска.
«Геолоцированные кадры, опубликованные 6 июня, показывают, что российские войска продвинулись к северо-западу от Ивановки (к юго-востоку от Купянска) во время сокращенной механизированной атаки силами размером со взвод, что указывает на то, что российские войска, возможно, также продвинулись дальше в самой Ивановке», — сообщили в сводке ISW.
Также аналитики проинформировали, что оккупанты продолжали атаковать в районе Синьковки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Стельмаховки.
На севере от Харькова враг снизил штурмовую активность — в течение 6 июня, по данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении атак не было.
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«Кадры с геолокацией, опубликованные 6 июня, показывают, что российские войска недавно продвинулись в пределах Старицы (к юго-западу от Волчанска)», — дополнили картину происходящего в ISW.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: DeepState, isw, война, захватили, ивановка, купянское направление;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 07:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда аналитиков проекта «DeepState» сообщила, что армия РФ оккупировала село Ивановка в Купянском районе. Продвижение россиян в этом районе и самом населенном пункте подтверждает и Институт изучения войны (ISW)".