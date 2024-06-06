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Рекордну лісову пожежу на Харківщині неможливо загасити – міністр екології

Події 11:12   06.06.2024
Оксана Горун
Рекордну лісову пожежу на Харківщині неможливо загасити – міністр екології
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 11:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець назвав величезною та рекордною пожежу, яка охопила 3500 га лісу на Харківщині та триває вже не перший день".