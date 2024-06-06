Рекордну лісову пожежу на Харківщині неможливо загасити – міністр екології

В етері нацмарафону міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець назвав величезною та рекордною пожежу, яка охопила 3500 га лісу на Харківщині та триває вже не перший день.

“На жаль, станом на вчора ми маємо зафіксовану величезну пожежу – 3,5 тисячі гектарів. Це рекордні якісь цифри. Це Харківщина, тобто це територія, що наближена до ведення бойових дій. І, на жаль, загасити цю пожежу, зупинити її на сьогодні майже неможливо, оскільки території заміновані. Лісівники та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, я їм дякую, вони щоденно працюють, щоб ця пожежа не розповсюджувалася. Але на жаль, зробити якісь активні заходи, щоб зупинити це, неможливо абсолютно. Відповідно, задача сьогодні – забезпечити контроль над цією ситуацією”, – пояснив Стрілець.

За його словами, зараз пожежі, які відбуваються в зонах обстрілів чи замінування, можуть лише зупинити – тобто не дати вогню поширитися далі. Для цього використовують спеціальні смуги, рубки та проріджування, які заважають вогню перекинутися на сусідні ділянки.

“Я впевнений, що фахівці над цим працюватимуть, вони знають, що робити”, – акцентував міністр.

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області на ранок 6 червня, масштабна пожежа, яку продовжують гасити в регіоні, поширилася на площу 3450 га.

“Залучено 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 48 рятувальників ДСНС, а також три одиниці техніки та шість працівників лісового господарства”, – проінформували рятувальники.