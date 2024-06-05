На Харківщині продовжують гасити п’ять лісових пожеж, горять 3000 га – ДСНС

На Харківщині за добу сталася 31 пожежа, з них дев’ять – через російські обстріли.

“Загалом на теперішній час на території Харківської області триває гасіння п’ять лісових пожеж на загальній площі близько 3000 га. Локалізовано чотири з цих пожеж на загальній площі понад 23 га”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 5 червня.

Через російські обстріли в області за добу виникло дев’ять пожеж: у Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах. Усі загоряння ліквідували.

“Більшість пожеж зафіксовано у природних екосистемах. Загалом ворог випалив понад 5 га харківської землі. Також чотири пожежі трапились на територіях приватних домоволодінь”, – зазначили рятувальники.