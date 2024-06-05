На Харківщині продовжують гасити п’ять лісових пожеж, горять 3000 га – ДСНС
На Харківщині за добу сталася 31 пожежа, з них дев’ять – через російські обстріли.
“Загалом на теперішній час на території Харківської області триває гасіння п’ять лісових пожеж на загальній площі близько 3000 га. Локалізовано чотири з цих пожеж на загальній площі понад 23 га”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 5 червня.
Через російські обстріли в області за добу виникло дев’ять пожеж: у Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах. Усі загоряння ліквідували.
“Більшість пожеж зафіксовано у природних екосистемах. Загалом ворог випалив понад 5 га харківської землі. Також чотири пожежі трапились на територіях приватних домоволодінь”, – зазначили рятувальники.
Читайте також: Росіяни обстрілюють бази відпочинку на Харківщині – Тимошко
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, лесной пожар, новини Харкова, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині продовжують гасити п’ять лісових пожеж, горять 3000 га – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 08:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за добу сталася 31 пожежа, з них дев’ять – через російські обстріли".