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Росіяни обстрілюють бази відпочинку на Харківщині – Тимошко

Події 08:15   05.06.2024
Оксана Горун
Росіяни обстрілюють бази відпочинку на Харківщині – Тимошко

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів минулої доби.

“Рашисти знову обстрілювали бази відпочинку, розташовані на території Харківської області. Поранені цивільні громадяни, зруйновані цивільні об’єкти внаслідок ворожих обстрілів з РСЗВ, артилерії, авіації, мінометів”, – написав Тимошко у фейсбуці.

Так, за минулу добу удари КАБами припали по базах відпочинку в селі Зарічне та Старому Салтові. У Зарічному горіла хвойна підстилка на площі 2 га. У Старому Салтові пошкоджені самі будівлі бази відпочинку.

Внаслідок інших обстрілів регіону є поранені: постраждав чоловік 1965 року народження в Куп’янську (били чотирма УМПБ Д-30: пошкоджені приватні будинки, гаражі, господарчі споруди). У Вовчанську поранений цивільний 1969 року народження, він у лікарні з вибуховими травмами. У Вовчанських Хуторах поранений 70-річний чоловік. Не від обстрілів, а від ворожої міни постраждала 66-річна мешканка Кам’янки. Вона наступила на “пелюстку”, зараз жінка в лікарні.

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Також під обстрілами були: Кучерівка (пошкоджений кормоцех та господарчі будівлі свиноферми); Черкаські Тишки (горіла хвойна підстилка в лісі на площі 1000 кв. м); Мала Рогань (били “Ланцетом” за межами населеного пункту); Юрченкове (КАБи зруйнували два приватні будинки); Козача Лопань (виникла пожежа, пошкоджені будинки). У цих випадках обійшлося без постраждалих.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 08:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки обстрілів минулої доби".