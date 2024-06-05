Россияне обстреливают базы отдыха на Харьковщине — Тимошко

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях обстрелов за минувшие сутки.

«Рашисты снова обстреливали базы отдыха, расположенные на территории Харьковской области. Ранены гражданские, разрушены гражданские объекты в результате вражеских обстрелов из РСЗО, артиллерии, авиации, минометов», — написал Тимошко в facebook.

Так, за минувшие сутки удары КАБами пришлись по базам отдыха в селе Заречное и Старом Салтове. В Заречном горела хвойная подстилка на площади в 2 га. В Старом Салтове повреждены сами здания базы отдыха.

В результате других обстрелов региона есть раненые: пострадал мужчина 1965 года рождения в Купянске (били четырьмя УМПБ Д-30: повреждены частные дома, гаражи, хозяйственные постройки). В Волчанске ранен гражданский 1969 года рождения, он в больнице с взрывными ранениями. В Волчанских Хуторах ранен 70-летний мужчина. Не от обстрелов, а от вражеской мины пострадала 66-летняя жительница села Каменка. Она наступила на «лепесток», сейчас женщина в больнице.

Также под обстрелами были: Кучеровка (поврежден кормоцех и хозяйственные постройки свинофермы); Черкасские Тишки (горела хвойная подстилка в лесу на площади в 1000 кв. м); Малая Рогань (били «Ланцетом» за пределами населенного пункта); Юрченково (КАБы разрушили два частных дома); Казачья Лопань (возник пожар, повреждены дома). В этих случаях обошлось без пострадавших.