На Харьковщине продолжают гасить пять лесных пожаров, горят 3000 га — ГСЧС

На Харьковщине за сутки случился 31 пожар, из них девять — из-за российских обстрелов.

«Всего в настоящее время на территории Харьковской области продолжается тушение пяти лесных пожаров на общей площади около 3000 га. Локализовано четыре из этих пожаров на общей площади более 23 га», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 5 июня.

Из-за российских обстрелов в области за сутки возникло девять пожаров: в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах. Все возгорания ликвидировали.

«Большинство пожаров зафиксировано в природных экосистемах. В общей сложности враг выжег более 5 га харьковской земли. Также четыре пожара произошло на территориях частных домовладений», — отметили спасатели.