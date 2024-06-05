На Харьковщине продолжают гасить пять лесных пожаров, горят 3000 га — ГСЧС
Иллюстративное фото
На Харьковщине за сутки случился 31 пожар, из них девять — из-за российских обстрелов.
«Всего в настоящее время на территории Харьковской области продолжается тушение пяти лесных пожаров на общей площади около 3000 га. Локализовано четыре из этих пожаров на общей площади более 23 га», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 5 июня.
Из-за российских обстрелов в области за сутки возникло девять пожаров: в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах. Все возгорания ликвидировали.
«Большинство пожаров зафиксировано в природных экосистемах. В общей сложности враг выжег более 5 га харьковской земли. Также четыре пожара произошло на территориях частных домовладений», — отметили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, лесной пожар, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 08:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине за сутки случился 31 пожар, из них девять — из-за российских обстрелов".