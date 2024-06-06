Рекордный лесной пожар на Харьковщине невозможно погасить — министр экологии
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, лесной пожар, министерство экологии, новости Харькова, пожары, экология;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 11:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец назвал огромным и рекордным пожар, который охватил 3500 га леса на Харьковщине и длится уже не первый день".