Рекордный лесной пожар на Харьковщине невозможно погасить — министр экологии

В эфире нацмарафона министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец назвал огромным и рекордным пожар, который охватил 3500 га леса на Харьковщине и длится уже не первый день.

«К сожалению, по состоянию на вчера мы имеем зафиксированный огромный пожар – 3,5 тысячи гектаров. Это рекордные какие-то цифры. Это Харьковщина, то есть территория, приближенная к ведению боевых действий. И, к сожалению, погасить этот пожар, остановить его на сегодня почти невозможно, поскольку территории заминированы. Лесничие и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, я им благодарен, они ежедневно работают, чтобы этот пожар не распространялся. Но, к сожалению, предпринять какие-то активные меры, чтобы остановить это невозможно абсолютно. Соответственно, задача сегодня – обеспечить контроль над этой ситуацией», — пояснил Стрелец.

По его словам, сейчас пожары, которые происходят в зонах обстрелов или заминирования, могут только остановить — то есть не дать огню распространиться дальше. Для этого используют специальные полосы, рубки и прореживание, которые мешают огню перекинуться на соседние участки.

«Я уверен, что специалисты будут над этим работать, они знают, что делать», — акцентировал министр.

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области на утро 6 июня, масштабный пожар, который продолжают тушить в регионе, распространился на площадь 3450 га.

«Привлечены 11 единиц пожарноспасательной техники и 48 спасателей ГСЧС, а также три единицы техники и шесть работников лесного хозяйства», — проинформировали спасатели.