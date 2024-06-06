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Рекордный лесной пожар на Харьковщине невозможно погасить — министр экологии

Происшествия 11:12   06.06.2024
Оксана Горун
Рекордный лесной пожар на Харьковщине невозможно погасить — министр экологии Иллюстративное фото
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 11:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец назвал огромным и рекордным пожар, который охватил 3500 га леса на Харьковщине и длится уже не первый день".