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Із 18 пожеж залишилася 1 – ДСНС про те, що відбувається в лісах на Харківщині

Події 10:51   07.06.2024
Оксана Горун
Із 18 пожеж залишилася 1 – ДСНС про те, що відбувається в лісах на Харківщині Скриншот

Спікер ДСНС України Олександр Хорунжий в етері нацмарафону повідомив, що масштабна пожежа, яка знищує ліс у Харківській області, — остання з цілої низки загорянь, що сталися через російські обстріли та ще не ліквідовані.

У нас від початку, скажімо так, два тижні тому було зафіксовано приблизно 18 пожеж внаслідок російських обстрілів на Харківщині. Частина ще була в Лиманському районі на Донеччині. Це, звичайно, масштабні пожежі. Переважна більшість з них – це лісові пожежі. Там, де горіла лісова підстилка. Але були випадки, коли  вогонь розповсюджувався на крони дерев. І це найстрашніше в лісових пожежах, коли йде верхова пожежа, коли горять крони, і вогонь швидко розповсюджується”, – пояснив Хорунжий.

Одну з цих 18 пожеж на Харківщині досі гасять. За даними ГУ ДСНС у Харківській області на ранок 7 червня її площа була 3450 га.

“Наразі триває ліквідація. З 18 залишилися одна. І залучені всі сили та засоби. Там зараз працює близько 50 рятувальників, близько 20 одиниць техніки. Створюються мінералізовані смуги – для того, щоб вогонь не поширився на житловий сектор, на забудову. Зокрема, залучаються для створення мінералізованих смуг і машини механізованого розмінування”, – зазначив речник ДСНС.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 10:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер ДСНС України Олександр Хорунжий в етері нацмарафону повідомив, що масштабна пожежа, яка знищує ліс у Харківській області, — остання з цілої низки загорянь, що сталися через російські обстріли та ще не ліквідовані".