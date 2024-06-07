Із 18 пожеж залишилася 1 – ДСНС про те, що відбувається в лісах на Харківщині

Спікер ДСНС України Олександр Хорунжий в етері нацмарафону повідомив, що масштабна пожежа, яка знищує ліс у Харківській області, — остання з цілої низки загорянь, що сталися через російські обстріли та ще не ліквідовані.

“У нас від початку, скажімо так, два тижні тому було зафіксовано приблизно 18 пожеж внаслідок російських обстрілів на Харківщині. Частина ще була в Лиманському районі на Донеччині. Це, звичайно, масштабні пожежі. Переважна більшість з них – це лісові пожежі. Там, де горіла лісова підстилка. Але були випадки, коли вогонь розповсюджувався на крони дерев. І це найстрашніше в лісових пожежах, коли йде верхова пожежа, коли горять крони, і вогонь швидко розповсюджується”, – пояснив Хорунжий.

Одну з цих 18 пожеж на Харківщині досі гасять. За даними ГУ ДСНС у Харківській області на ранок 7 червня її площа була 3450 га.

“Наразі триває ліквідація. З 18 залишилися одна. І залучені всі сили та засоби. Там зараз працює близько 50 рятувальників, близько 20 одиниць техніки. Створюються мінералізовані смуги – для того, щоб вогонь не поширився на житловий сектор, на забудову. Зокрема, залучаються для створення мінералізованих смуг і машини механізованого розмінування”, – зазначив речник ДСНС.