Із 18 пожеж залишилася 1 – ДСНС про те, що відбувається в лісах на Харківщині
Спікер ДСНС України Олександр Хорунжий в етері нацмарафону повідомив, що масштабна пожежа, яка знищує ліс у Харківській області, — остання з цілої низки загорянь, що сталися через російські обстріли та ще не ліквідовані.
“У нас від початку, скажімо так, два тижні тому було зафіксовано приблизно 18 пожеж внаслідок російських обстрілів на Харківщині. Частина ще була в Лиманському районі на Донеччині. Це, звичайно, масштабні пожежі. Переважна більшість з них – це лісові пожежі. Там, де горіла лісова підстилка. Але були випадки, коли вогонь розповсюджувався на крони дерев. І це найстрашніше в лісових пожежах, коли йде верхова пожежа, коли горять крони, і вогонь швидко розповсюджується”, – пояснив Хорунжий.
Одну з цих 18 пожеж на Харківщині досі гасять. За даними ГУ ДСНС у Харківській області на ранок 7 червня її площа була 3450 га.
“Наразі триває ліквідація. З 18 залишилися одна. І залучені всі сили та засоби. Там зараз працює близько 50 рятувальників, близько 20 одиниць техніки. Створюються мінералізовані смуги – для того, щоб вогонь не поширився на житловий сектор, на забудову. Зокрема, залучаються для створення мінералізованих смуг і машини механізованого розмінування”, – зазначив речник ДСНС.
Читайте також: Рекордну лісову пожежу на Харківщині неможливо погасити – міністр екології
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, леса, лесной пожар, новини Харкова, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Із 18 пожеж залишилася 1 – ДСНС про те, що відбувається в лісах на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 10:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер ДСНС України Олександр Хорунжий в етері нацмарафону повідомив, що масштабна пожежа, яка знищує ліс у Харківській області, — остання з цілої низки загорянь, що сталися через російські обстріли та ще не ліквідовані".