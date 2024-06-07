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Масштабные пожары в лесах Харьковщины: спасатели обустраивают барьеры (видео)

Общество 13:23   07.06.2024
Виктория Яковенко
Масштабные пожары в лесах Харьковщины: спасатели обустраивают барьеры (видео)

Для борьбы с лесными возгораниями в Харьковской области создают минерализованные противопожарные полосы.

По данным ГСЧС Украины, с начала года в Украине произошло более 16 тысяч лесных пожаров на площади почти 14 тысяч га. Особенно напряженная ситуация на Харьковщине, где в результате обстрелов за несколько недель уже уничтожены тысячи гектаров леса.

На территории Изюмского лесного хозяйства локализован пожар лесной подстилки на площади 3450 га. Идет ликвидация.

«Обустраиваем с помощью машины механизированного разминирования минерализованные противопожарные полосы – искусственно созданные противопожарные барьеры. Надо как-то отрезать очаги огня от мест жительства людей. Здесь много взрывоопасных предметов, потому что эта территория деоккупирована», – рассказал начальник отделения механизированного разминирования Эдуард Герасименко.

Читайте также: Из 18 пожаров остался один — ГСЧС о происходящем в лесах на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 13:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для борьбы с лесными возгораниями в Харьковской области создают минерализованные противопожарные полосы.".