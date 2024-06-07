Live
  • Пт 07.06.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 40.15
  • EUR 43.63

Масштабні пожежі у лісах Харківщини: рятувальники облаштовують бар’єри (відео)

Суспільство 13:23   07.06.2024
Вікторія Яковенко
Масштабні пожежі у лісах Харківщини: рятувальники облаштовують бар’єри (відео)

Для боротьби з лісовими загоряннями на Харківщині створюють мінералізовані протипожежні смуги.

За даними ДСНС України, від початку року в Україні виникло вже понад 16 тисяч лісових пожеж на площі майже 14 тисяч га. Особливо напружена ситуація на Харківщині, де внаслідок обстрілів за декілька тижнів вже знищені тисячі гектарів лісу.

Наразі на території Ізюмського лісового господарства локалізована пожежа лісової підстилки на площі 3450 га. Триває ліквідація.

«Виготовлюємо за допомогою машини механізованого розмінування мінералізовані протипожежні смуги – штучно створені протипожежні бар’єри. Треба якось відрізати осередки вогню від місць проживання людей. Тут багато вибухонебезпечних предметів, бо ця територія деокупована», – розповів начальник відділення механізованого розмінування Едуард Герасименко.

Читайте також: Із 18 пожеж залишилася 1 – ДСНС про те, що відбувається в лісах на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині постраждали 300 пам’яток культури: це найбільше в Україні
На Харківщині постраждали 300 пам’яток культури: це найбільше в Україні
07.06.2024, 13:56
Масштабні пожежі у лісах Харківщини: рятувальники облаштовують бар’єри (відео)
Масштабні пожежі у лісах Харківщини: рятувальники облаштовують бар’єри (відео)
07.06.2024, 13:23
С-300/400, які обстрілювали Харків, – під вогневим впливом СОУ – Федоренко
С-300/400, які обстрілювали Харків, – під вогневим впливом СОУ – Федоренко
07.06.2024, 11:49
10 «шахедів» атакували Харківщину вночі, під ударом – чергова база відпочинку
10 «шахедів» атакували Харківщину вночі, під ударом – чергова база відпочинку
07.06.2024, 12:17
“Ахіллес” про бої, відлуння яких чути в Харкові: Сили оборони вибивають ворога
“Ахіллес” про бої, відлуння яких чути в Харкові: Сили оборони вибивають ворога
07.06.2024, 11:38
У Харкові піймали псевдоволонтера: збирав гроші на лікування дитини
У Харкові піймали псевдоволонтера: збирав гроші на лікування дитини
07.06.2024, 12:48

Новини за темою:


Ви читали новину: «Масштабні пожежі у лісах Харківщини: рятувальники облаштовують бар’єри (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 13:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для боротьби з лісовими загоряннями на Харківщині створюють мінералізовані протипожежні смуги.".