Масштабні пожежі у лісах Харківщини: рятувальники облаштовують бар’єри (відео)

Для боротьби з лісовими загоряннями на Харківщині створюють мінералізовані протипожежні смуги.

За даними ДСНС України, від початку року в Україні виникло вже понад 16 тисяч лісових пожеж на площі майже 14 тисяч га. Особливо напружена ситуація на Харківщині, де внаслідок обстрілів за декілька тижнів вже знищені тисячі гектарів лісу.

Наразі на території Ізюмського лісового господарства локалізована пожежа лісової підстилки на площі 3450 га. Триває ліквідація.

«Виготовлюємо за допомогою машини механізованого розмінування мінералізовані протипожежні смуги – штучно створені протипожежні бар’єри. Треба якось відрізати осередки вогню від місць проживання людей. Тут багато вибухонебезпечних предметів, бо ця територія деокупована», – розповів начальник відділення механізованого розмінування Едуард Герасименко.