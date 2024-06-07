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Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 8-14 июня

Общество 16:39   07.06.2024
Виктория Яковенко
Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 8-14 июня

Новый график отключений света в Харькове и области на период с 8 по 14 июня опубликовало облэнерго.

Согласно графику, каждая из 12 групп, определенных ранее, будет оставаться без электричества по меньшей мере по три часа в сутки.

Энергетики напоминают, что красным цветом выделены часы без света, желтым – часы, в которые электричество может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым обозначен период, в который свет будет – при стабильной ситуации в энергосистеме.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 16:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый график отключений света в Харькове и области на период с 8 по 14 июня опубликовало облэнерго.".