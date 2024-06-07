Опубліковано новий графік відключень світла у Харкові й області на 8-14 червня
Новий графік відключень світла у Харкові та області на період з 8 по 14 червня опублікувало обленерго.
Згідно з графіком, кожна з 12 груп, які були визначені раніше, залишатиметься без електрики щонайменше по три години на добу.
Енергетики нагадують, що червоним кольором виділені години без світла, жовтим – години, в які електрика може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим позначено період, у який світло буде – за умови стабільної ситуації в енергосистемі.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 16:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий графік відключень світла у Харкові та області на період з 8 по 14 червня опублікувало обленерго.".