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Опубліковано новий графік відключень світла у Харкові й області на 8-14 червня

Суспільство 16:39   07.06.2024
Вікторія Яковенко
Опубліковано новий графік відключень світла у Харкові й області на 8-14 червня

Новий графік відключень світла у Харкові та області на період з 8 по 14 червня опублікувало обленерго.

Згідно з графіком, кожна з 12 груп, які були визначені раніше, залишатиметься без електрики щонайменше по три години на добу.

Енергетики нагадують, що червоним кольором виділені години без світла, жовтим – години, в які електрика може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим позначено період, у який світло буде – за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 16:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий графік відключень світла у Харкові та області на період з 8 по 14 червня опублікувало обленерго.".