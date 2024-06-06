Завтра на Харківщині вимикатимуть світло за графіком увесь день – Укренерго
Фото: Балаклійська міська військова адміністрація
Завтра, 7 червня, в Україні знову діятимуть ліміти на споживання електроенергії протягом дня, повідомляє Укренерго.
Ліміти діятимуть з 00:00 до 24:00 7 червня.
Можуть бути й аварійні відключення світла.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: електроенергія, лимит, НЭК "Укрэнерго", отключение света, отключение электричества, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 19:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 7 червня, в Україні знову діятимуть ліміти на споживання електроенергії протягом дня, повідомляє Укренерго.".