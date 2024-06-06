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Завтра на Харківщині вимикатимуть світло за графіком увесь день – Укренерго

Суспільство 19:23   06.06.2024
Оксана Якушко
Завтра на Харківщині вимикатимуть світло за графіком увесь день – Укренерго Фото: Балаклійська міська військова адміністрація

Завтра, 7 червня, в Україні знову діятимуть ліміти на споживання електроенергії протягом дня, повідомляє Укренерго.

Ліміти діятимуть з 00:00 до 24:00 7 червня.
Можуть бути й аварійні відключення світла.

Читайте також: Обленерго попереджає про відключення світла на Харківщині: кого торкнеться

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 19:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 7 червня, в Україні знову діятимуть ліміти на споживання електроенергії протягом дня, повідомляє Укренерго.".