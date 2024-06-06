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Завтра на Харьковщине целый день будут выключать свет по графику – Укрэнерго

Общество 19:23   06.06.2024
Оксана Якушко
Завтра на Харьковщине целый день будут выключать свет по графику – Укрэнерго Фото: Балаклейская городская военная администрация

Завтра, 7 июня, в Украине будут снова действовать лимиты на потребление электроэнергии в течение дня, сообщает «Укрэнерго».

Лимиты будут действовать с 00:00 до 24:00 7 июня.
Могут быть и аварийные отключения света.

Читайте также: Облэнерго предупреждает об отключениях света на Харьковщине: кого коснется

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 19:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 7 июня, в Украине будут снова действовать лимиты на потребление электроэнергии в течение дня, сообщает «Укрэнерго».".