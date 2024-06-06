Завтра на Харьковщине целый день будут выключать свет по графику – Укрэнерго
Фото: Балаклейская городская военная администрация
Завтра, 7 июня, в Украине будут снова действовать лимиты на потребление электроэнергии в течение дня, сообщает «Укрэнерго».
Лимиты будут действовать с 00:00 до 24:00 7 июня.
Могут быть и аварийные отключения света.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: лимит, НЭК "Укрэнерго", отключение света, отключение электричества, світло, свет, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 19:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 7 июня, в Украине будут снова действовать лимиты на потребление электроэнергии в течение дня, сообщает «Укрэнерго».".