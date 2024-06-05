Облэнерго предупреждает об отключениях света на Харьковщине: кого коснется
Сегодня, 5 июня, в 16:00 отключат свет в восьми районах Харьковщины.
По данным АО «Харьковоблэнерго», будут обесточены потребители в зоне обслуживания Балаклейского, Изюмского, Купянского, Боровского, Шевченковского, Великобурлукского, Змиевского и частично Первомайского районов электрических сетей.
Причина – необходимость проведения аварийно-восстановительных работ в энергосети. Ориентировочно, отключение будет продолжаться до 19:00.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: отключат, районы, ремонт, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 16:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 5 июня, в 16:00 отключат свет в восьми районах Харьковщины.".