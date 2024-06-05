Облэнерго предупреждает об отключениях света на Харьковщине: кого коснется

Сегодня, 5 июня, в 16:00 отключат свет в восьми районах Харьковщины.

По данным АО «Харьковоблэнерго», будут обесточены потребители в зоне обслуживания Балаклейского, Изюмского, Купянского, Боровского, Шевченковского, Великобурлукского, Змиевского и частично Первомайского районов электрических сетей.

Причина – необходимость проведения аварийно-восстановительных работ в энергосети. Ориентировочно, отключение будет продолжаться до 19:00.