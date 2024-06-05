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Облэнерго предупреждает об отключениях света на Харьковщине: кого коснется

Общество 16:01   05.06.2024
Виктория Яковенко
Облэнерго предупреждает об отключениях света на Харьковщине: кого коснется

Сегодня, 5 июня, в 16:00 отключат свет в восьми районах Харьковщины.

По данным АО «Харьковоблэнерго», будут обесточены потребители в зоне обслуживания Балаклейского, Изюмского, Купянского, Боровского, Шевченковского, Великобурлукского, Змиевского и частично Первомайского районов электрических сетей.

Причина – необходимость проведения аварийно-восстановительных работ в энергосети. Ориентировочно, отключение будет продолжаться до 19:00.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 16:01;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 5 июня, в 16:00 отключат свет в восьми районах Харьковщины.".