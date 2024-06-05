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Обленерго попереджає про відключення світла на Харківщині: кого торкнеться

Суспільство 16:01   05.06.2024
Вікторія Яковенко
Обленерго попереджає про відключення світла на Харківщині: кого торкнеться

Сьогодні, 5 червня, о 16:00 відключать світло у восьми районах Харківщини.

За даними АТ «Харківобленерго», будуть знеструмлені споживачі в зоні обслуговування Балаклійського, Ізюмського, Куп’янського, Борівського, Шевченківського, Великобурлуцького, Зміївського та частково Первомайського районів електричних мереж.

Причина – необхідність проведення аварійно-відновлювальних робіт в енергомережі. Орієнтовно відключення триватиме до 19:00.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 16:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 5 червня, о 16:00 відключать світло у восьми районах Харківщини.".