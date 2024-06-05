Укренерго: аварійні відключення світла у вівторок були на Харківщині й ввечері

Вчора, 4 червня, у Харківській області двічі застосовували графіки аварійних відключень світла. Ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України й сьогодні, повідомили в НЕК «Укренерго».

За їхніми даними, через значне перевищення лімітів, вчора на Харківщині вводили графіки з 14:21 та з 21:27.

Аварійні відключення діяли й у інших областях України, зокрема в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій, Сумській, Волинській, Львівській та Черкаській.

В Укренерго пояснили, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Сьогодні, 5 червня, для дотримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.

Також на Харківщині є нові знеструмлення через бойові дії.