Укренерго: аварійні відключення світла у вівторок були на Харківщині й ввечері
Вчора, 4 червня, у Харківській області двічі застосовували графіки аварійних відключень світла. Ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України й сьогодні, повідомили в НЕК «Укренерго».
За їхніми даними, через значне перевищення лімітів, вчора на Харківщині вводили графіки з 14:21 та з 21:27.
Аварійні відключення діяли й у інших областях України, зокрема в Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій, Сумській, Волинській, Львівській та Черкаській.
В Укренерго пояснили, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Сьогодні, 5 червня, для дотримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів.
Також на Харківщині є нові знеструмлення через бойові дії.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварийные, відключення, світло, укренерго, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчора, 4 червня, у Харківській області двічі застосовували графіки аварійних відключень світла. Ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України й сьогодні, повідомили в НЕК «Укренерго».".