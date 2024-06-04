Дефіцит усю добу: Укренерго не виключає аварійних відключень світла 5 червня
У середу, 5 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується протягом усієї доби. В Укренерго не виключають аварійних відключень світла.
У компанії пояснюють, що для всіх регіонів встановлять ліміти споживання, і щоб їх дотримуватись, обленерго застосовуватимуть погодинні графіки відключень світла для населення та промисловості.
Якщо ліміти споживання все одно перевищать, можливі аварійні відключення всім категорій споживачів.
Нагадаємо, 4 червня у Харкові та області через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України запровадили графіки аварійних відключень світла. Як пояснили в Укренерго, споживання у Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях продовжувало зростати, попри попередження про необхідність дотримуватися лімітів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварийные, відключення, график, електроенергія, світло, укренерго, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 18:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 5 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується протягом усієї доби. В Укренерго не виключають аварійних відключень світла".