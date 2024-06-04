Live
  • Вт 04.06.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 40.48
  • EUR 43.89

Дефіцит усю добу: Укренерго не виключає аварійних відключень світла 5 червня

Суспільство 18:42   04.06.2024
Олена Нагорна
Дефіцит усю добу: Укренерго не виключає аварійних відключень світла 5 червня

У середу, 5 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується протягом усієї доби. В Укренерго не виключають аварійних відключень світла.

У компанії пояснюють, що для всіх регіонів встановлять ліміти споживання, і щоб їх дотримуватись, обленерго застосовуватимуть погодинні графіки відключень світла для населення та промисловості.

Якщо ліміти споживання все одно перевищать, можливі аварійні відключення всім категорій споживачів.

Нагадаємо, 4 червня у Харкові та області через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України запровадили графіки аварійних відключень світла. Як пояснили в Укренерго, споживання у Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях продовжувало зростати, попри попередження про необхідність дотримуватися лімітів.

Читайте також: Опубліковано новий графік відключень світла у Харкові та області на 1-7 червня

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Мешканка Харківщини підірвалася на російській міні
Мешканка Харківщини підірвалася на російській міні
04.06.2024, 19:27
Два десятки некерованих авіаракет випустив ворог по півночі Харківщини – ГШ
Два десятки некерованих авіаракет випустив ворог по півночі Харківщини – ГШ
04.06.2024, 18:19
Росіяни продовжують бити по Харківщині КАБами – Генштаб ЗСУ на 13:00
Росіяни продовжують бити по Харківщині КАБами – Генштаб ЗСУ на 13:00
04.06.2024, 14:41
Терехов повідомив, скільки разів військові РФ вгатили по Харкову у травні
Терехов повідомив, скільки разів військові РФ вгатили по Харкову у травні
04.06.2024, 19:03
Обмежена відстань польоту: Коваленко про розміщення С-300 РФ поблизу кордону
Обмежена відстань польоту: Коваленко про розміщення С-300 РФ поблизу кордону
04.06.2024, 11:01
Дефіцит усю добу: Укренерго не виключає аварійних відключень світла 5 червня
Дефіцит усю добу: Укренерго не виключає аварійних відключень світла 5 червня
04.06.2024, 18:42

Новини за темою:

21:59
По всій Україні, зокрема на Харківщині – аварійні відключення світла
16:27
Дефіцит для 250 тис. абонентів – ОВА про ситуацію зі світлом на Харківщині
13:44
У Харкові та області вдень – аварійні відключення світла – обленерго
10:41
У Харкові дефіцит електроенергії для 240 тис. абонентів – Синєгубов
12:08
«Велика кількість аварійних випадків» – ХОВА про ситуацію зі світлом у Харкові

Ви читали новину: «Дефіцит усю добу: Укренерго не виключає аварійних відключень світла 5 червня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 18:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 5 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується протягом усієї доби. В Укренерго не виключають аварійних відключень світла".