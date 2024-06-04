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У Харкові та області – аварійні відключення світла

Суспільство 15:16   04.06.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові та області – аварійні відключення світла

Графіки аварійних відключень світла ввели у Харкові та області через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України, повідомляють у АТ «Харківобленерго».

«Шановні харківʼяни та мешканці Харківської області! У звʼязку зі складною ситуацією в Обʼєднаній енергосистемі України, яка склалася внаслідок пошкодження енергооб’єктів ворожими обстрілами, у Харкові та Харківській області введено графіки аварійних відключень електроенергії», – зазначили енергетики.

Фахівці просять з розумінням поставитися до вимушених заходів щодо обмеження електропостачання.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 15:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графіки аварійних відключень світла ввели у Харкові та області через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України, повідомляють у АТ «Харківобленерго».".