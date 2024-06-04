У Харкові та області – аварійні відключення світла

Графіки аварійних відключень світла ввели у Харкові та області через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України, повідомляють у АТ «Харківобленерго».

«Шановні харківʼяни та мешканці Харківської області! У звʼязку зі складною ситуацією в Обʼєднаній енергосистемі України, яка склалася внаслідок пошкодження енергооб’єктів ворожими обстрілами, у Харкові та Харківській області введено графіки аварійних відключень електроенергії», – зазначили енергетики.

Фахівці просять з розумінням поставитися до вимушених заходів щодо обмеження електропостачання.