У Харкові та області – аварійні відключення світла
Графіки аварійних відключень світла ввели у Харкові та області через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України, повідомляють у АТ «Харківобленерго».
«Шановні харківʼяни та мешканці Харківської області! У звʼязку зі складною ситуацією в Обʼєднаній енергосистемі України, яка склалася внаслідок пошкодження енергооб’єктів ворожими обстрілами, у Харкові та Харківській області введено графіки аварійних відключень електроенергії», – зазначили енергетики.
Фахівці просять з розумінням поставитися до вимушених заходів щодо обмеження електропостачання.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 15:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графіки аварійних відключень світла ввели у Харкові та області через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України, повідомляють у АТ «Харківобленерго».".