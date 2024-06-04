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В Харькове и области – аварийные отключения света

Общество 15:16   04.06.2024
Виктория Яковенко
В Харькове и области – аварийные отключения света

Графики аварийных отключений света ввели в Харькове и области из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины, сообщают в АО «Харьковоблэнерго».

«Уважаемые харьковчане и жители Харьковской области! В связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме Украины, которая сложилась в результате повреждения энергообъектов вражескими обстрелами, в Харькове и Харьковской области введены графики аварийных отключений электроэнергии», — отметили энергетики.

Специалисты просят с пониманием отнестись к вынужденным мерам по ограничению электроснабжения.

Читайте также: Завтра будут отключать свет по всей Украине – есть дефицит в энергосистеме

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 15:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Графики аварийных отключений света ввели в Харькове и области из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины, сообщают в АО «Харьковоблэнерго».".