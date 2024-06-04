В Харькове и области – аварийные отключения света
Графики аварийных отключений света ввели в Харькове и области из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины, сообщают в АО «Харьковоблэнерго».
«Уважаемые харьковчане и жители Харьковской области! В связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме Украины, которая сложилась в результате повреждения энергообъектов вражескими обстрелами, в Харькове и Харьковской области введены графики аварийных отключений электроэнергии», — отметили энергетики.
Специалисты просят с пониманием отнестись к вынужденным мерам по ограничению электроснабжения.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 15:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Графики аварийных отключений света ввели в Харькове и области из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины, сообщают в АО «Харьковоблэнерго».".