В Харькове и области – аварийные отключения света

Графики аварийных отключений света ввели в Харькове и области из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины, сообщают в АО «Харьковоблэнерго».

«Уважаемые харьковчане и жители Харьковской области! В связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме Украины, которая сложилась в результате повреждения энергообъектов вражескими обстрелами, в Харькове и Харьковской области введены графики аварийных отключений электроэнергии», — отметили энергетики.

Специалисты просят с пониманием отнестись к вынужденным мерам по ограничению электроснабжения.