Завтра будут отключать свет по всей Украине – есть дефицит в энергосистеме
Отключение электроэнергии будут с 00:00 до 24 часов, сообщили в Укрэнерго.
Причина – выросло потребление из-за жары и снижения объемов импорта, сообщили в компании.
Читайте также: Подорожание электроэнергии с 1 июня: каким будет тариф, пояснение Минэнерго
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина; Теги: НЭК "Укрэнерго", отключение, світло, свет, электроэнергия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Завтра будут отключать свет по всей Украине – есть дефицит в энергосистеме»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 19:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отключение электроэнергии будут с 00:00 до 24 часов, сообщили в Укрэнерго.".