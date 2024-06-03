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Завтра будут отключать свет по всей Украине – есть дефицит в энергосистеме

Общество 19:46   03.06.2024
Оксана Якушко
Завтра будут отключать свет по всей Украине – есть дефицит в энергосистеме

Отключение электроэнергии будут с 00:00 до 24 часов, сообщили в Укрэнерго.

Причина – выросло потребление из-за жары и снижения объемов импорта, сообщили в компании.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 19:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отключение электроэнергии будут с 00:00 до 24 часов, сообщили в Укрэнерго.".