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Завтра вимикатимуть світло по всій Україні – є дефіцит в енергосистемі

Суспільство 19:46   03.06.2024
Оксана Якушко
Завтра вимикатимуть світло по всій Україні – є дефіцит в енергосистемі

Вимикатимуть електроенергію з 00:00 до 24 години, повідомили в Укренерго.

Причина – зросло споживання через спеку та зниження обсягів імпорту, повідомили у компанії.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 19:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вимикатимуть електроенергію з 00:00 до 24 години, повідомили в Укренерго.".