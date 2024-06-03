Завтра вимикатимуть світло по всій Україні – є дефіцит в енергосистемі
Вимикатимуть електроенергію з 00:00 до 24 години, повідомили в Укренерго.
Причина – зросло споживання через спеку та зниження обсягів імпорту, повідомили у компанії.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: електроенергія, НЭК "Укрэнерго", отключение, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 19:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вимикатимуть електроенергію з 00:00 до 24 години, повідомили в Укренерго.".