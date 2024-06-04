Дефицит все сутки: Укрэнерго не исключает аварийные отключения света 5 июня

В среду, 5 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. В Укрэнерго не исключают аварийные отключения света.

В компании объясняют, что для всех регионов установят лимиты потребления, и чтобы их придерживаться, облэнерго будут применять почасовые графики отключений света для населения и промышленности.

Если лимиты потребления все равно превысят, возможны аварийные отключения для всех категорий потребителей.

Напомним, 4 июня в Харькове и области из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины ввели графики аварийных отключений света. Как объяснили в Укрэнерго, потребление в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях продолжало расти, несмотря на предупреждение о необходимости соблюдать лимиты.