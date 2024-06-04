Live
  • Вт 04.06.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 40.48
  • EUR 43.89

Дефицит все сутки: Укрэнерго не исключает аварийные отключения света 5 июня

Общество 18:42   04.06.2024
Елена Нагорная
Дефицит все сутки: Укрэнерго не исключает аварийные отключения света 5 июня

В среду, 5 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. В Укрэнерго не исключают аварийные отключения света.

В компании объясняют, что для всех регионов установят лимиты потребления, и чтобы их придерживаться, облэнерго будут применять почасовые графики отключений света для населения и промышленности.

Если лимиты потребления все равно превысят, возможны аварийные отключения для всех категорий потребителей.

Напомним, 4 июня в Харькове и области из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины ввели графики аварийных отключений света. Как объяснили в Укрэнерго, потребление в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях продолжало расти, несмотря на предупреждение о необходимости соблюдать лимиты.

Читайте также: Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 1-7 июня

Автор: Елена Нагорная
Популярно
На Харьков и область идет гроза – синоптики
На Харьков и область идет гроза – синоптики
04.06.2024, 12:11
Около 60 россиян ВСУ взяли в плен под Волчанском на Харьковщине – Волошин
Около 60 россиян ВСУ взяли в плен под Волчанском на Харьковщине – Волошин
03.06.2024, 20:49
ISW: ВС РФ продвинулись на северо-западе от Липцев, но откатились в Волчанске
ISW: ВС РФ продвинулись на северо-западе от Липцев, но откатились в Волчанске
04.06.2024, 07:50
«Наступление на Харьков» помогло ВС РФ установить абсолютный рекорд по потерям
«Наступление на Харьков» помогло ВС РФ установить абсолютный рекорд по потерям
03.06.2024, 10:50
РФ начала вводить в бои на Харьковщине свой главный резерв – Машовец
РФ начала вводить в бои на Харьковщине свой главный резерв – Машовец
03.06.2024, 12:41
Жительница Харьковщины подорвалась на российской мине
Жительница Харьковщины подорвалась на российской мине
04.06.2024, 19:27

Новости по теме:

21:59
По всей Украине, в том числе на Харьковщине — аварийные отключения света
16:27
У нас дефицит для 250 тыс. абонентов – ОВА о ситуации со светом на Харьковщине
13:44
В Харькове и области днем – аварийные отключения света – облэнерго
10:41
В Харькове дефицит электроэнергии для 240 тыс. абонентов — Синегубов
12:08
«Большое количество аварийных случаев» – ХОВА о ситуации со светом в Харькове

Вы читали новость: «Дефицит все сутки: Укрэнерго не исключает аварийные отключения света 5 июня»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 18:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 5 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. В Укрэнерго не исключают аварийные отключения света".