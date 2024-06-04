Превысили лимиты. Почему на Харьковщине аварийные отключения света — Укрэнерго

Несмотря на неоднократные требования «Укрэнерго» соблюдать лимиты, потребление в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях продолжало расти.

«Когда потребление значительно превысило лимиты, «Укрэнерго» вынужденно применило в 14:25 аварийные отключения, а с 14:50 – специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей в этих регионах. Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры», – пояснили в «Укрэнерго».

Ограничения будут действовать, пока уровень потребления в областях не вернется в пределы лимитов. Тогда облэнерго вернутся к плановым графикам ограничений.