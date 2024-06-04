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Превысили лимиты. Почему на Харьковщине аварийные отключения света — Укрэнерго

Общество 16:44   04.06.2024
Оксана Якушко
Превысили лимиты. Почему на Харьковщине аварийные отключения света — Укрэнерго Фото: Балаклейская городская военная администрация

Несмотря на неоднократные требования «Укрэнерго» соблюдать лимиты, потребление в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях продолжало расти.

«Когда потребление значительно превысило лимиты, «Укрэнерго» вынужденно применило в 14:25 аварийные отключения, а с 14:50 – специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей в этих регионах. Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры», – пояснили в «Укрэнерго».

Ограничения будут действовать, пока уровень потребления в областях не вернется в пределы лимитов. Тогда облэнерго вернутся к плановым графикам ограничений.

Читайте также: В Харькове и области – аварийные отключения света

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 16:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на неоднократные требования «Укрэнерго» соблюдать лимиты, потребление в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях продолжало расти.".