Превысили лимиты. Почему на Харьковщине аварийные отключения света — Укрэнерго
Фото: Балаклейская городская военная администрация
Несмотря на неоднократные требования «Укрэнерго» соблюдать лимиты, потребление в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях продолжало расти.
«Когда потребление значительно превысило лимиты, «Укрэнерго» вынужденно применило в 14:25 аварийные отключения, а с 14:50 – специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей в этих регионах. Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры», – пояснили в «Укрэнерго».
Ограничения будут действовать, пока уровень потребления в областях не вернется в пределы лимитов. Тогда облэнерго вернутся к плановым графикам ограничений.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: НЭК "Укрэнерго", світло, свет, Харьковская область, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2024 в 16:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на неоднократные требования «Укрэнерго» соблюдать лимиты, потребление в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях продолжало расти.".