Перевищили ліміти. Чому на Харківщині аварійні відключення світла – Укренерго
Фото: Балаклійська міська військова адміністрація
Попри неодноразові вимоги «Укренерго» дотримуватись лімітів, споживання у Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях продовжувало зростати.
«Коли споживання значно перевищило ліміти, «Укренерго» вимушено застосувало з 14:25 аварійні відключення, а з 14:50 – спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів у цих регіонах. Можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури», – пояснили в «Укренерго».
Обмеження діятимуть, доки рівень споживання в областях не повернеться до межі лімітів. Тоді обленерго застосують планові графіки обмежень.
Читайте також: У Харкові та області – аварійні відключення світла
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: електроенергія, НЭК "Укрэнерго", світло, Харьковская область;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Перевищили ліміти. Чому на Харківщині аварійні відключення світла – Укренерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 16:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри неодноразові вимоги «Укренерго» дотримуватись лімітів, споживання у Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях продовжувало зростати.".