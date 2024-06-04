Live
  • Вт 04.06.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 40.48
  • EUR 43.89

Перевищили ліміти. Чому на Харківщині аварійні відключення світла – Укренерго

Суспільство 16:44   04.06.2024
Оксана Якушко
Перевищили ліміти. Чому на Харківщині аварійні відключення світла – Укренерго Фото: Балаклійська міська військова адміністрація

Попри неодноразові вимоги «Укренерго» дотримуватись лімітів, споживання у Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях продовжувало зростати.

«Коли споживання значно перевищило ліміти, «Укренерго» вимушено застосувало з 14:25 аварійні відключення, а з 14:50 – спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів у цих регіонах. Можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури», – пояснили в «Укренерго».

Обмеження діятимуть, доки рівень споживання в областях не повернеться до межі лімітів. Тоді обленерго застосують планові графіки обмежень.

Читайте також: У Харкові та області – аварійні відключення світла

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Перевищили ліміти. Чому на Харківщині аварійні відключення світла – Укренерго
Перевищили ліміти. Чому на Харківщині аварійні відключення світла – Укренерго
04.06.2024, 16:44
Росіяни продовжують бити по Харківщині КАБами – Генштаб ЗСУ на 13:00
Росіяни продовжують бити по Харківщині КАБами – Генштаб ЗСУ на 13:00
04.06.2024, 14:41
Обмежена відстань польоту: Коваленко про розміщення С-300 РФ поблизу кордону
Обмежена відстань польоту: Коваленко про розміщення С-300 РФ поблизу кордону
04.06.2024, 11:01
У Харкові та області – аварійні відключення світла
У Харкові та області – аварійні відключення світла
04.06.2024, 15:16
Шквали, град і гроза: на Харківщині у середу – I рівень небезпечності
Шквали, град і гроза: на Харківщині у середу – I рівень небезпечності
04.06.2024, 15:54
У Харкові – перекриті два перехрестя, одне з них не відкриють до кінця літа
У Харкові – перекриті два перехрестя, одне з них не відкриють до кінця літа
04.06.2024, 14:13

Новини за темою:

19:46
Завтра вимикатимуть світло по всій Україні – є дефіцит в енергосистемі
15:58
Терехов їде до Берліна: хоче взяти 25 млн євро кредиту на підготовку до зими
10:44
Графіки не діють: від ранку майже по всій Україні – екстрені вимкнення світла
17:52
Подорожчання електроенергії з 1 червня: яким буде тариф, пояснення Міненерго
19:40
30 травня відключати світло в Україні не планують

Ви читали новину: «Перевищили ліміти. Чому на Харківщині аварійні відключення світла – Укренерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2024 в 16:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри неодноразові вимоги «Укренерго» дотримуватись лімітів, споживання у Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях продовжувало зростати.".