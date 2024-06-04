Перевищили ліміти. Чому на Харківщині аварійні відключення світла – Укренерго

Попри неодноразові вимоги «Укренерго» дотримуватись лімітів, споживання у Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Києві та Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях продовжувало зростати.

«Коли споживання значно перевищило ліміти, «Укренерго» вимушено застосувало з 14:25 аварійні відключення, а з 14:50 – спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів у цих регіонах. Можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури», – пояснили в «Укренерго».

Обмеження діятимуть, доки рівень споживання в областях не повернеться до межі лімітів. Тоді обленерго застосують планові графіки обмежень.