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Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 1-7 июня

Общество 17:36   31.05.2024
Елена Нагорная
Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 1-7 июня

Обновленный график отключений света в Харькове и области на период с 1 по 7 июня опубликовало облэнерго.

Как сообщили энергетики, 12 очередей остаются такими же, как и раньше. Также не меняется продолжительность отключения электричества для каждой из них — не менее трех часов в сутки.

Красным цветом в графике выделены часы без света, желтым — часы, в которые электричество может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым обозначен период, в который свет будет — при условии стабильной ситуации в энергосистеме.

Узнать номер своей группы можно из файла.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 17:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленный график отключений света в Харькове и области на период с 1 по 7 июня опубликовало облэнерго".