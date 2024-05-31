Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 1-7 июня

Обновленный график отключений света в Харькове и области на период с 1 по 7 июня опубликовало облэнерго.

Как сообщили энергетики, 12 очередей остаются такими же, как и раньше. Также не меняется продолжительность отключения электричества для каждой из них — не менее трех часов в сутки.

Красным цветом в графике выделены часы без света, желтым — часы, в которые электричество может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым обозначен период, в который свет будет — при условии стабильной ситуации в энергосистеме.

Узнать номер своей группы можно из файла.