Live
  • Пт 31.05.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 40.5
  • EUR 43.82

Опубліковано новий графік відключень світла в Харкові та області на 1-7 червня

Суспільство 17:36   31.05.2024
Олена Нагорна
Опубліковано новий графік відключень світла в Харкові та області на 1-7 червня

Оновлений графік відключень світла у Харкові та області на період з 1 по 7 червня опублікувало обленерго.

Як повідомили енергетики, 12 черг залишаються такими ж, як і раніше. Також не змінюється тривалість відключення електрики для кожної з них – щонайменше три години на добу.

Червоним кольором у графіку виділені години без світла, жовтим – години, в які електрика може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим позначено період, у який світло буде – за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

Дізнатися номер своєї групи можна  із файлу.

Читайте також: З 1 червня на 80% зросте тариф на світло, але не для економних українців – ЗМІ

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 31.05: удари, останній дзвоник, повернення з полону
Головні новини Харкова 31.05: удари, останній дзвоник, повернення з полону
31.05.2024, 17:44
Подорожчання електроенергії з 1 червня: яким буде тариф, пояснення Міненерго
Подорожчання електроенергії з 1 червня: яким буде тариф, пояснення Міненерго
31.05.2024, 17:52
Опубліковано новий графік відключень світла в Харкові та області на 1-7 червня
Опубліковано новий графік відключень світла в Харкові та області на 1-7 червня
31.05.2024, 17:36
Захистити Харківщину: Байден дозволив бити по РФ зброєю США – офіційно
Захистити Харківщину: Байден дозволив бити по РФ зброєю США – офіційно
31.05.2024, 17:06
Нічний удар по Харкову: у поліції повідомили подробиці щодо шістьох загиблих
Нічний удар по Харкову: у поліції повідомили подробиці щодо шістьох загиблих
31.05.2024, 16:47
Загроза Золочівщині: Коваленко закликав виїжджати та ініціював евакуацію дітей
Загроза Золочівщині: Коваленко закликав виїжджати та ініціював евакуацію дітей
31.05.2024, 16:09

Новини за темою:

12:31
У двох районах Харкова сьогодні відключатимуть світло: причина
19:18
Світло в п’ятницю вимикатимуть по всій Україні та протягом усієї доби
10:35
На Харківщині відключалося обладнання високовольтної підстанції – Міненерго
12:17
У Харкові через обстріл відключали світло: Міненерго заявило, що всіх заживили
10:25
Перебої з електрикою на Харківщині: в Міненерго повідомили причину

Ви читали новину: «Опубліковано новий графік відключень світла в Харкові та області на 1-7 червня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 17:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оновлений графік відключень світла у Харкові та області на період з 1 по 7 червня опублікувало обленерго".