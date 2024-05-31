Опубліковано новий графік відключень світла в Харкові та області на 1-7 червня

Оновлений графік відключень світла у Харкові та області на період з 1 по 7 червня опублікувало обленерго.

Як повідомили енергетики, 12 черг залишаються такими ж, як і раніше. Також не змінюється тривалість відключення електрики для кожної з них – щонайменше три години на добу.

Червоним кольором у графіку виділені години без світла, жовтим – години, в які електрика може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим позначено період, у який світло буде – за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

Дізнатися номер своєї групи можна із файлу.