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Аварийные отключения света вчера были на Харьковщине и вечером – Укрэнерго

Общество 12:12   05.06.2024
Виктория Яковенко
Аварийные отключения света вчера были на Харьковщине и вечером – Укрэнерго Фото: НЭК «Укрэнерго»

Вчера, 4 июня, в Харьковской области дважды применялись графики аварийных отключений света. Лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины и сегодня, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

По их данным, из-за значительного превышения лимитов, вчера в Харьковской области вводили графики с 14:21 и с 21:27.

Аварийные отключения действовали и в других областях Украины, в частности, в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Закарпатской, Тернопольской, Винницкой, Сумской, Волынской, Львовской и Черкасской.

В Укрэнерго объяснили, что главная причина применения мер ограничений – последствия шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Сегодня, 5 июня, для соблюдения лимитов облэнерго используют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.

Также в Харьковской области есть новые обесточивания из-за боевых действий.

Читайте также: Дефицит все сутки: Укрэнерго не исключает аварийные отключения света 5 июня

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 12:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 4 июня, в Харьковской области дважды применялись графики аварийных отключений света. Лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины и сегодня, сообщили в НЭК «Укрэнерго».".