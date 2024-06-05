Аварийные отключения света вчера были на Харьковщине и вечером – Укрэнерго

Вчера, 4 июня, в Харьковской области дважды применялись графики аварийных отключений света. Лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины и сегодня, сообщили в НЭК «Укрэнерго».

По их данным, из-за значительного превышения лимитов, вчера в Харьковской области вводили графики с 14:21 и с 21:27.

Аварийные отключения действовали и в других областях Украины, в частности, в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Закарпатской, Тернопольской, Винницкой, Сумской, Волынской, Львовской и Черкасской.

В Укрэнерго объяснили, что главная причина применения мер ограничений – последствия шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Сегодня, 5 июня, для соблюдения лимитов облэнерго используют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.

Также в Харьковской области есть новые обесточивания из-за боевых действий.