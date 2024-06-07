Объявляя пакет помощи на $225 млн, Байден говорил о защите Харьковщины (видео)
Дополнительный пакет помощи Украине на 225 миллионов долларов объявил президент США Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.
«Сегодня я подписываю дополнительный пакет на 225 миллионов долларов, чтобы помочь вам восстановить электросеть. И как только мы приняли закон о национальной безопасности, что было политическим вопросом, мы смогли это все сделать. И то, как вы выстояли и как вы держитесь в Харькове, еще раз доказывает, что народ Украины нельзя и никогда не удастся победить», — сказал Байден.
Зеленский в Telegram отметил, что обсуждал с американским президентом обороноспособность Украины, ситуацию на поле боя, подготовку к подписанию двустороннего соглашения о безопасности.
«Для эффективной защиты от ежедневного российского террора Украина должна получить возможности наносить удары по военным целям на территории России. Также важно усилить защиту нашей Харьковщины и ускорить поставки американского оружия. Спасибо за то, что США с Украиной», — написал Зеленский.
В Пентагоне сообщили, что в новый пакет войдут:
▪️Ракеты для ЗРК Hawk;
▪️Зенитные ракеты Stinger;
▪️Боеприпасы для HIMARS;
▪️155-мм гаубицы;
▪️Артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
▪️81-мм минометные системы;
▪️Бронетранспортеры M113;
▪️Прицепы для перевозки тяжелой техники;
▪️Прибрежные и речные патрульные катера;
▪️Ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
▪️Противотанковые системы Javelin и AT-4;
▪️Боеприпасы и прочее.
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 18:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дополнительный пакет помощи Украине на 225 миллионов долларов объявил президент США Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.".