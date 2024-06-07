Объявляя пакет помощи на $225 млн, Байден говорил о защите Харьковщины (видео)

Дополнительный пакет помощи Украине на 225 миллионов долларов объявил президент США Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

«Сегодня я подписываю дополнительный пакет на 225 миллионов долларов, чтобы помочь вам восстановить электросеть. И как только мы приняли закон о национальной безопасности, что было политическим вопросом, мы смогли это все сделать. И то, как вы выстояли и как вы держитесь в Харькове, еще раз доказывает, что народ Украины нельзя и никогда не удастся победить», — сказал Байден.

Зеленский в Telegram отметил, что обсуждал с американским президентом обороноспособность Украины, ситуацию на поле боя, подготовку к подписанию двустороннего соглашения о безопасности.

«Для эффективной защиты от ежедневного российского террора Украина должна получить возможности наносить удары по военным целям на территории России. Также важно усилить защиту нашей Харьковщины и ускорить поставки американского оружия. Спасибо за то, что США с Украиной», — написал Зеленский.

В Пентагоне сообщили, что в новый пакет войдут:

▪️Ракеты для ЗРК Hawk;

▪️Зенитные ракеты Stinger;

▪️Боеприпасы для HIMARS;

▪️155-мм гаубицы;

▪️Артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

▪️81-мм минометные системы;

▪️Бронетранспортеры M113;

▪️Прицепы для перевозки тяжелой техники;

▪️Прибрежные и речные патрульные катера;

▪️Ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

▪️Противотанковые системы Javelin и AT-4;

▪️Боеприпасы и прочее.