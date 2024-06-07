«Чтобы защитить Харьков», США выделяют пакет помощи на $225 млн — AP

Associated Press со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников США сообщает: в новый пакет помощи Украине войдут именно те боеприпасы, которые можно использовать по территории РФ, «чтобы защитить Харьков».

«США направят Украине военную помощь на сумму около 225 миллионов долларов, заявили в четверг официальные лица США. Новый пакет включает боеприпасы, которые силы Киева могут использовать для отражения угроз внутри России, чтобы защитить город Харьков от тяжелого российского нападения», — пишет АР.

Так, по данным источников СМИ, в пакете — боеприпасы для HIMARS, а также минометные системы и ряд артиллерийских снарядов. Чиновники отметили, что политика США относительно запрета применять по РФ ракеты ATACMS на данный момент не изменилась.

Новый пакет помощи президент США Джо Байден анонсировал в своей речи в Нормандии по случаю 80-й годовщины операции «Оверлорд» («открытия Второго фронта»). Президент Украины Владимир Зеленский также во Франции и участвует в мероприятиях, посвященных этому юбилею. Ожидается, что его встреча с Байденом состоится сегодня в Париже.