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«Чтобы защитить Харьков», США выделяют пакет помощи на $225 млн — AP

Мир 10:09   07.06.2024
Оксана Горун
«Чтобы защитить Харьков», США выделяют пакет помощи на $225 млн — AP Фото: telegram Владимира Зеленского

 Associated Press со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников США сообщает: в новый пакет помощи Украине войдут именно те боеприпасы, которые можно использовать по территории РФ, «чтобы защитить Харьков».

«США направят Украине военную помощь на сумму около 225 миллионов долларов, заявили в четверг официальные лица США. Новый пакет включает боеприпасы, которые силы Киева могут использовать для отражения угроз внутри России, чтобы защитить город Харьков от тяжелого российского нападения», — пишет АР.

Так, по данным источников СМИ, в пакете — боеприпасы для HIMARS, а также минометные системы и ряд артиллерийских снарядов. Чиновники отметили, что политика США относительно запрета применять по РФ ракеты ATACMS на данный момент не изменилась.

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Новый пакет помощи президент США Джо Байден анонсировал в своей речи в Нормандии по случаю 80-й годовщины операции «Оверлорд» («открытия Второго фронта»). Президент Украины Владимир Зеленский также во Франции и участвует в мероприятиях, посвященных этому юбилею. Ожидается, что его встреча с Байденом состоится сегодня в Париже.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 10:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Associated Press со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников США сообщает: в новый пакет помощи Украине войдут именно те боеприпасы, которые можно использовать по территории РФ, «чтобы защитить Харьков»".