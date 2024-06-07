“Щоб захистити Харків”, США виділяють пакет допомоги на $225 млн – AP

Associated Press з посиланням на неназваних високопосадовців США повідомляє: до нового пакету допомоги Україні увійдуть саме ті боєприпаси, які можна використовувати по території РФ, “щоб захистити Харків”.

“США надішле Україні військову допомогу на суму близько 225 мільйонів доларів, заявили в четвер офіційні особи США. Новий пакет включає боєприпаси, які сили Києва можуть використовувати для відбиття загроз усередині Росії, щоб захистити місто Харків від важкого російського нападу”, – пише АР.

Так, за даними джерел ЗМІ, у пакеті – боєприпаси для HIMARS, а також мінометні системи та низка артилерійських снарядів. Чиновники зазначили, що політика США щодо заборони застосовувати по РФ ракети ATACMS на цей час не змінилася.

Новий пакет допомоги президент США Джо Байден анонсував у своїй промові в Нормандії з нагоди 80-х роковин операції “Оверлорд” (“відкриття Другого фронту”). Президент України Володимир Зеленський також у Франції та бере участь у заходах, що присвячені цьому ювілею. Очікується, що його зустріч із Байденом відбудеться сьогодні в Парижі.