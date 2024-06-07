“Щоб захистити Харків”, США виділяють пакет допомоги на $225 млн – AP
Associated Press з посиланням на неназваних високопосадовців США повідомляє: до нового пакету допомоги Україні увійдуть саме ті боєприпаси, які можна використовувати по території РФ, “щоб захистити Харків”.
“США надішле Україні військову допомогу на суму близько 225 мільйонів доларів, заявили в четвер офіційні особи США. Новий пакет включає боєприпаси, які сили Києва можуть використовувати для відбиття загроз усередині Росії, щоб захистити місто Харків від важкого російського нападу”, – пише АР.
Так, за даними джерел ЗМІ, у пакеті – боєприпаси для HIMARS, а також мінометні системи та низка артилерійських снарядів. Чиновники зазначили, що політика США щодо заборони застосовувати по РФ ракети ATACMS на цей час не змінилася.
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Новий пакет допомоги президент США Джо Байден анонсував у своїй промові в Нормандії з нагоди 80-х роковин операції “Оверлорд” (“відкриття Другого фронту”). Президент України Володимир Зеленський також у Франції та бере участь у заходах, що присвячені цьому ювілею. Очікується, що його зустріч із Байденом відбудеться сьогодні в Парижі.
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- Категорії: Політика, Світ, Україна, Харків; Теги: Himars, війна, допомога, оружие, сша, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 10:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що " Associated Press з посиланням на неназваних високопосадовців США повідомляє: до нового пакету допомоги Україні увійдуть саме ті боєприпаси, які можна використовувати по території РФ, “щоб захистити Харків”".