Live
  • Пт 07.06.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 40.15
  • EUR 43.63

Оголошуючи пакет допомоги на $225 млн, Байден говорив про захист Харківщини

Світ 18:18   07.06.2024
Олена Нагорна
Оголошуючи пакет допомоги на $225 млн, Байден говорив про захист Харківщини

Додатковий пакет допомоги Україні на 225 мільйонів доларів оголосив президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

Сьогодні я підписую додатковий пакет на 225 мільйонів доларів, щоб допомогти вам відновити електромережу. І тільки-но ми ухвалили закон про національну безпеку, що було політичним питанням, ми змогли це все зробити. І те, як ви вистояли і як ви тримаєтеся в Харкові, ще раз доводить, що народ України не можна і ніколи не вдасться перемогти“, – сказав Байден.

Зеленський у телеграмі зазначив, що обговорював з американським президентом обороноздатність України, ситуацію на полі бою, підготовку до підписання двосторонньої угоди про безпеку.

Для ефективного захисту від щоденного російського терору Україна має отримати можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії. Також важливо посилити захист нашої Харківщини та пришвидшити постачання американської зброї. Дякую за те, що США з Україною“, – написав Зеленський.

У Пентагоні повідомили, що до нового пакета увійдуть:

▪️Ракети для ЗРК Hawk;
▪️Зенітні ракети Stinger;
▪️Боєприпаси для HIMARS;
▪️155-мм гаубиці;
▪Артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;
▪️81-мм мінометні системи;
▪️Бронетранспортери M113;
▪️Причепи для перевезення важкої техніки;
▪️Прибережні та річкові патрульні катери;
▪️Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
▪Протитанкові системи Javelin та AT-4;
▪️Боєприпаси та інше.

Читайте також: “Щоб захистити Харків”, США виділяють пакет допомоги на $225 млн – AP

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Оголошуючи пакет допомоги на $225 млн, Байден говорив про захист Харківщини
Оголошуючи пакет допомоги на $225 млн, Байден говорив про захист Харківщини
07.06.2024, 18:18
Поліція зайнялася «зоозахисником», який труїв собак у Харкові (відео)
Поліція зайнялася «зоозахисником», який труїв собак у Харкові (відео)
07.06.2024, 17:34
Опубліковано новий графік відключень світла у Харкові й області на 8-14 червня
Опубліковано новий графік відключень світла у Харкові й області на 8-14 червня
07.06.2024, 16:39
Ворог знищує Вовчанськ, у місті залишаються 50-60 жителів – Гамбарашвілі
Ворог знищує Вовчанськ, у місті залишаються 50-60 жителів – Гамбарашвілі
07.06.2024, 16:56
Скільки коштують абрикоси, черешня та овочі в Харкові: дані мерії
Скільки коштують абрикоси, черешня та овочі в Харкові: дані мерії
07.06.2024, 11:11
С-300/400, які обстрілювали Харків, – під вогневим впливом СОУ – Федоренко
С-300/400, які обстрілювали Харків, – під вогневим впливом СОУ – Федоренко
07.06.2024, 11:49

Новини за темою:

17:06
Захистити Харківщину: Байден дозволив бити по РФ зброєю США – офіційно
08:34
Байден дозволив вдарити зброєю США по РФ поблизу кордону з Харківщиною – ISW
10:13
Зеленський із Харкова звернувся до Байдена та Сі (відео)
11:18
Ми підтримуємо друзів, які захищаються від тиранів, як Путін – Джо Байден
07:16
Сенат США схвалив допомогу Україні, Байден обіцяє підписати, як тільки отримає

Ви читали новину: «Оголошуючи пакет допомоги на $225 млн, Байден говорив про захист Харківщини»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 18:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Додатковий пакет допомоги Україні на 225 мільйонів доларів оголосив президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Парижі".