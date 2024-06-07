Оголошуючи пакет допомоги на $225 млн, Байден говорив про захист Харківщини

Додатковий пакет допомоги Україні на 225 мільйонів доларів оголосив президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

“Сьогодні я підписую додатковий пакет на 225 мільйонів доларів, щоб допомогти вам відновити електромережу. І тільки-но ми ухвалили закон про національну безпеку, що було політичним питанням, ми змогли це все зробити. І те, як ви вистояли і як ви тримаєтеся в Харкові, ще раз доводить, що народ України не можна і ніколи не вдасться перемогти“, – сказав Байден.

Зеленський у телеграмі зазначив, що обговорював з американським президентом обороноздатність України, ситуацію на полі бою, підготовку до підписання двосторонньої угоди про безпеку.

“Для ефективного захисту від щоденного російського терору Україна має отримати можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії. Також важливо посилити захист нашої Харківщини та пришвидшити постачання американської зброї. Дякую за те, що США з Україною“, – написав Зеленський.

У Пентагоні повідомили, що до нового пакета увійдуть:

▪️Ракети для ЗРК Hawk;

▪️Зенітні ракети Stinger;

▪️Боєприпаси для HIMARS;

▪️155-мм гаубиці;

▪Артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;

▪️81-мм мінометні системи;

▪️Бронетранспортери M113;

▪️Причепи для перевезення важкої техніки;

▪️Прибережні та річкові патрульні катери;

▪️Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);

▪Протитанкові системи Javelin та AT-4;

▪️Боєприпаси та інше.