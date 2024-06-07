Оголошуючи пакет допомоги на $225 млн, Байден говорив про захист Харківщини
Додатковий пакет допомоги Україні на 225 мільйонів доларів оголосив президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.
“Сьогодні я підписую додатковий пакет на 225 мільйонів доларів, щоб допомогти вам відновити електромережу. І тільки-но ми ухвалили закон про національну безпеку, що було політичним питанням, ми змогли це все зробити. І те, як ви вистояли і як ви тримаєтеся в Харкові, ще раз доводить, що народ України не можна і ніколи не вдасться перемогти“, – сказав Байден.
Зеленський у телеграмі зазначив, що обговорював з американським президентом обороноздатність України, ситуацію на полі бою, підготовку до підписання двосторонньої угоди про безпеку.
“Для ефективного захисту від щоденного російського терору Україна має отримати можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії. Також важливо посилити захист нашої Харківщини та пришвидшити постачання американської зброї. Дякую за те, що США з Україною“, – написав Зеленський.
У Пентагоні повідомили, що до нового пакета увійдуть:
▪️Ракети для ЗРК Hawk;
▪️Зенітні ракети Stinger;
▪️Боєприпаси для HIMARS;
▪️155-мм гаубиці;
▪Артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм;
▪️81-мм мінометні системи;
▪️Бронетранспортери M113;
▪️Причепи для перевезення важкої техніки;
▪️Прибережні та річкові патрульні катери;
▪️Ракети трубного пуску з оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
▪Протитанкові системи Javelin та AT-4;
▪️Боєприпаси та інше.
Читайте також: “Щоб захистити Харків”, США виділяють пакет допомоги на $225 млн – AP
Новини за темою:
- Категорії: Світ, Україна, Харків; Теги: байден, допомога, Зеленський, пакет, сша, Україна, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Оголошуючи пакет допомоги на $225 млн, Байден говорив про захист Харківщини»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 18:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Додатковий пакет допомоги Україні на 225 мільйонів доларів оголосив президент США Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Парижі".