США оголосили допомогу Україні ще на $400 млн: що в новому пакеті

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

Як повідомляється на сайті Пентагону, пакет включає:

🔹додаткові боєприпаси для ЗРК «Patriot» і «NASAMS»;

🔹зенітні комплекси «Stinger»;

🔹додаткові боєприпаси для «HIMARS»;

🔹155-мм і 105-мм артилерійські постріли;

🔹120-мм і 60-мм мінометні постріли;

🔹32 БТР «Stryker»;

🔹ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням «TOW»;

🔹«Javelin» та інші протитанкові системи та ракети;

🔹безпілотні авіаційні комплекси «Hornet»;

🔹авіаційні ракети «Hydra-70»;

🔹 тактичні аеронавігаційні комплекси;

🔹підривні боєприпаси для подолання перешкод;

🔹понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;

🔹прилади нічного бачення і тепловізори;

🔹запчастини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.