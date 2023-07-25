США оголосили допомогу Україні ще на $400 млн: що в новому пакеті
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.
Як повідомляється на сайті Пентагону, пакет включає:
🔹додаткові боєприпаси для ЗРК «Patriot» і «NASAMS»;
🔹зенітні комплекси «Stinger»;
🔹додаткові боєприпаси для «HIMARS»;
🔹155-мм і 105-мм артилерійські постріли;
🔹120-мм і 60-мм мінометні постріли;
🔹32 БТР «Stryker»;
🔹ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням «TOW»;
🔹«Javelin» та інші протитанкові системи та ракети;
🔹безпілотні авіаційні комплекси «Hornet»;
🔹авіаційні ракети «Hydra-70»;
🔹 тактичні аеронавігаційні комплекси;
🔹підривні боєприпаси для подолання перешкод;
🔹понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;
🔹прилади нічного бачення і тепловізори;
🔹запчастини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 20:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.".