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США оголосили допомогу Україні ще на $400 млн: що в новому пакеті

Світ 20:36   25.07.2023
Олена Нагорна
США оголосили допомогу Україні ще на $400 млн: що в новому пакеті ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

Як повідомляється на сайті Пентагону, пакет включає:

🔹додаткові боєприпаси для ЗРК «Patriot» і «NASAMS»;
🔹зенітні комплекси «Stinger»;
🔹додаткові боєприпаси для «HIMARS»;
🔹155-мм і 105-мм артилерійські постріли;
🔹120-мм і 60-мм мінометні постріли;
🔹32 БТР «Stryker»;
🔹ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням «TOW»;
🔹«Javelin» та інші протитанкові системи та ракети;
🔹безпілотні авіаційні комплекси «Hornet»;
🔹авіаційні ракети «Hydra-70»;
🔹 тактичні аеронавігаційні комплекси;
🔹підривні боєприпаси для подолання перешкод;
🔹понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;
🔹прилади нічного бачення і тепловізори;
🔹запчастини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

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Автор: Олена Нагорна
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