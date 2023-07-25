США объявили помощь Украине еще на $400 млн: что в новом пакете

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.

Как сообщается на сайте Пентагона, пакет включает:

🔹дополнительные боеприпасы для ЗРК «Patriot» и «NASAMS»;

🔹зенитные комплексы «Stinger»;

🔹дополнительные боеприпасы для «HIMARS»;

🔹155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;

🔹120-мм и 60-мм минометные выстрелы;

🔹32 БТР «Stryker»;

🔹ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением «TOW»;

🔹»Javelin» и другие противотанковые системы и ракеты;

🔹беспилотные авиационные комплексы «Hornet»;

🔹авиационные ракеты «Hydra-70»;

🔹тактические аэронавигационные комплексы;

🔹подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;

🔹более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

🔹приборы ночного видения и тепловизоры;

🔹запчасти, учебные боеприпасы и другое полевое оборудование.