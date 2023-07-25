США объявили помощь Украине еще на $400 млн: что в новом пакете
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.
Как сообщается на сайте Пентагона, пакет включает:
🔹дополнительные боеприпасы для ЗРК «Patriot» и «NASAMS»;
🔹зенитные комплексы «Stinger»;
🔹дополнительные боеприпасы для «HIMARS»;
🔹155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;
🔹120-мм и 60-мм минометные выстрелы;
🔹32 БТР «Stryker»;
🔹ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением «TOW»;
🔹»Javelin» и другие противотанковые системы и ракеты;
🔹беспилотные авиационные комплексы «Hornet»;
🔹авиационные ракеты «Hydra-70»;
🔹тактические аэронавигационные комплексы;
🔹подрывные боеприпасы для преодоления препятствий;
🔹более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
🔹приборы ночного видения и тепловизоры;
🔹запчасти, учебные боеприпасы и другое полевое оборудование.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 20:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.".