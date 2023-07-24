Самолеты F-16, необходимые для победы, появятся в Украине в начале 2024 года

Отсутствие оружия и подготовки в Украине чревато застоем в борьбе с Россией. Когда Украина начала свое большое контрнаступление этой весной, западные военные чиновники знали, что у Киева не было всей подготовки или оружия — от снарядов до боевых самолетов — необходимых для вытеснения российских сил, пишет The Wall Street Journal.

Но они надеялись, что украинское мужество и изобретательность победят.

Однако чуда не случилось. Глубокие и смертоносные минные поля, большие фортификационные сооружения и российская воздушная мощность объединились, чтобы в значительной степени заблокировать значительное продвижение украинских войск. Военная кампания рискует зайти в тупик с потенциальной угрозой уничтожить жизнь военных и оборудование без серьезных изменений в импульсе.

Поскольку вероятность любого крупномасштабного прорыва украинцев в этом году уменьшается, это повышает тревожную перспективу для Вашингтона и его союзников на более длительную войну — требующую огромного нового поступления современного вооружения и дополнительной подготовки, чтобы дать Киеву шанс на победу.

Политические расчеты для администрации Байдена сложны. Президент Байден планирует переизбраться осенью 2024 года, и многие в Вашингтоне считают, что беспокойство Белого дома по поводу влияния войны на предвыборную кампанию побуждает к большей осторожности относительно объема поддержки, которую можно предложить Киеву.

Американские колебания контрастируют с изменением взглядов в Европе, где за последние месяцы все больше лидеров считают, что Украина должна победить в конфликте, а Россия должна проиграть, чтобы обеспечить безопасность континента.

Но европейским военным не хватает достаточных ресурсов, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для изгнания армий Москвы с примерно 20% контролируемой ими территории страны. Европейские лидеры также вряд ли существенно усилят поддержку Киева, если испытают нежелание США, говорят западные дипломаты.

Смена трансатлантических политических ветров, очевидная в напряженности между украинским президентом Владимиром Зеленским и официальными лицами США на недавнем саммите НАТО в Литве, произошла в тот момент, когда долгожданное наступление Украины, похоже, остановилось. Неспособность Киева добиться успеха против российской обороны убедила многих западных военных наблюдателей в том, что украинские силы нуждаются в дополнительной подготовке к сложным военным маневрам, более мощной противовоздушной обороне и значительно большей броне.

Тем временем московская армия борется с низким моральным духом из-за истощения, плохого снабжения и внутренней борьбы между российскими лидерами, указывает украинская и западная разведка. Кажется, Россия не может перехватить инициативу и атаковать украинские позиции, но ее силы остаются достаточно мощными, чтобы укомплектовать сотни километров укреплений и множество самолетов, которые держат войска Киева на расстоянии.

Ситуация резко изменилась по сравнению с прошлым годом, когда украинские бойцы ошеломили Москву и мир, остановив, а затем отбросив гораздо большее количество российских сил вокруг Киева, а затем Харькова и Херсона.

В этих битвах Украина использовала высокомобильную, децентрализованную защиту против больших, но неуклюжих сухопутных войск России. Москва ограниченно использовала свои грозные военно-воздушные силы, не сумев получить преимущество в воздухе, что, в свою очередь, позволило украинским сухопутным силам наносить удары по российским войскам и их запасам.

Сейчас Украина находится в наступлении на российские позиции, где у войск были месяцы, чтобы построить мощную оборону, включая минные поля, заграждения и бункеры. Западная военная доктрина утверждает, что для нападения на окопавшегося противника сила атаки должна быть по меньшей мере втрое больше численности противника и использовать хорошо скоординированную комбинацию воздушных и сухопутных сил.

Киевским войскам не хватает массы, подготовки и ресурсов для выполнения этих предписаний.

«Украина действительно должна иметь возможность наращивать и синхронизировать военные операции, если она хочет прорвать российскую оборону», — сказал Франц-Штефан Гади, независимый военный аналитик, недавно посетивший украинскую передовую.

Гади сказал, что вместо того, чтобы сосредоточивать силы в штурмах с привлечением многих подразделений, ведущих залповый огонь ракетами и артиллерией, поддерживая одновременные волны наступающих наземных сил, Украина атакует последовательно с обстрелами, за которыми следует продвижение пехоты на уровне роты. По его словам, эта тактика «часто телеграфирует россиянам, что они атакуют».

Маломасштабный подход, которым командирам легче управлять, чем прижимать наземные силы под прикрытием артиллерии, создает собственные проблемы, такие как снижение мобильности. Безопасный вывоз раненых солдат с фронта и завоз свежих боеприпасов более уязвим в операциях на уровне роты, поскольку медицинский и материально-технический корпус менее защищены.

Проводить синхронные крупномасштабные атаки трудно для любой армии — даже западной с большим и лучшим оборудованием, чем в Украине — потому что интегрировать огромное количество наземных и воздушных войск в быстрый, жестокий балет фронтального наступления чрезвычайно трудно.

Ни одна западная армия также не будет пытаться прорвать установленную оборону, не контролируя небо.

«Америка никогда не попыталась бы победить готовую оборону без преимущества в воздухе, но у них [украинцы] нет преимущества в воздухе», — сказал Джон Нагл, подполковник армии США в отставке, который сейчас является доцентом изучения боевых действий в Военном колледже армии США.

«Невозможно переоценить, насколько важно преимущество в воздухе для ведения наземного боя за разумную цену потерь».

В мае в интервью The Wall Street Journal Зеленский признал, что у России преимущество в воздухе на фронте и что отсутствие защиты для украинских войск означает, что в бою «погибнет большое количество солдат».

Украина надеялась найти пробелы в российских укреплениях и повлечь за собой такой хаос, который ее войска нанесли в прошлом году врагу. Неожиданно плотные минные поля замедлили наступательные силы Киева, оставив их под ударами российской авиации и ракет.

Особенно опасными оказались российские беспилотники и ударные вертолеты, в том числе боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Ка-52, являющиеся одними из самых современных вертолетов России, могут оставаться далеко позади русских линий и полагаться на наводчики целей от беспилотных летательных аппаратов, сканирующих фронт. Их ракеты с лазерной наводкой «Вихрь» имеют радиус действия примерно 8 км, что более чем вдвое превышает радиус действия любых переносных зенитных ракет на вооружении Украины.

В начале этого года аналитики Министерства обороны США знали, что войска Украины на передовой будут бороться с российскими воздушными атаками. В секретной оценке Пентагона от февраля, которую якобы обнародовал пилот Национальной военно-воздушной гвардии Джек Тейшейра, подсчитали небольшое количество оружия в украинских руках, способного поражать отдаленные самолеты, и указали на риск «неспособности предотвратить российское превосходство в воздухе».

Киеву не хватает средств противовоздушной обороны, таких как батареи Patriot производства США или мобильные немецкие системы Gepard, чтобы развернуть их вблизи линии фронта. Patriot и другие крупные маломобильные системы также уязвимы для атак российских беспилотников.

Нехватка противовоздушной обороны и противовоздушного оружия на поле боя у Украины позволила России доминировать в небе на большей части фронта.

«Теперь россияне могут лучше использовать свои авиационные ресурсы», — сказал Дуглас Барри, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований, мозгового центра в Лондоне. «У России нет преимущества в воздухе над всей Украиной, но с точки зрения защитника они находятся в гораздо лучшем положении».

Противодействие российской авиации является главной причиной, почему Зеленский и его команда в течение месяцев лоббировали Вашингтон и его европейских союзников по поставкам истребителей F-16 американского производства. Украина имеет лишь небольшие военно-воздушные силы из самолетов и вертолетов советского производства.

F-16, являющиеся современными, но не новейшими реактивными истребителями США, могут представлять достаточную угрозу для российской авиации, чтобы снизить угрозу для украинских сухопутных сил и гражданской инфраструктуры, считают сторонники предоставления самолетов.

Украинские пилоты и механики готовятся к обучению полетам и обслуживанию реактивных самолетов комплекса через коалицию, по меньшей мере, из 10 европейских стран. Но Байден еще не дал необходимого разрешения на поставку F-16 в Украину, а на налаживание цепочек поставки для поддержки и ремонта самолетов уйдут месяцы. Скорее всего, F-16 могут появиться на поле боя в начале следующего года, говорят аналитики.

Если Украина получит эти самолеты, их влияние на боевые действия зависит от многих факторов, включая количество поставленных самолетов, сложность их бортового оборудования и системы вооружения, предоставленные для их вооружения. Включение передовых реактивных истребителей в боевые планы также чрезвычайно сложно, что требует другого уровня синхронизации в украинских операциях.

«На войне нет серебряной пули», — сказал в апреле председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, когда его спросили о F-16 для Украины. «Результаты сражений и войн зависят от многих переменных».