«Это не шоу». Залужный раздражается от слов, что контрнаступление медленное

Генерал Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, говорит, что для того, чтобы контрнаступление Украины проходило быстрее, ему нужно больше — любого оружия. И он говорит со всеми, кто хочет слушать, включая своего американского коллегу генерала Марка А. Милли, что ему нужны эти ресурсы сейчас.

В интервью The Washington Post Залужный выразил разочарование тем, что, хотя его крупнейшие западные сторонники никогда не начали бы наступление без преимущества в воздухе, Украина до сих пор не получила современных истребителей, но все ожидают, что она быстро отвоюет территорию от оккупации россиян. А истребители F-16 американского производства, обещанные недавно, вряд ли поступят к осени в лучшем случае.

Залужный говорит, что его войска должны выпустить по крайней мере столько же артиллерийских снарядов, сколько враг, но из-за ограниченных ресурсов россияне иногда их превосходят в десять раз.

«Поэтому это меня «злит», – сказал Залужный, когда он услышал, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось – мнение, которое публично выразили западные официальные лица и военные аналитики, а также президент Владимир Зеленский, хотя Залужный не имел в виду Зеленского. По его словам, его войска каждый день достигают определенных результатов — даже если это всего 500 метров.

«Это не шоу, — заявил Залужный в среду в своем кабинете в Генштабе Украины. — Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-нибудь такое. Каждый день каждый метр кажется кровью».

«Без полного снабжения эти планы вообще невозможны, — добавил он. – Но они выполняются. Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы».

В последние 16 месяцев 49-летний Залужный имел монументальную задачу возглавить украинскую армию против большей, лучше вооруженной российской силы, которая все еще оккупировала примерно пятую часть его страны, даже после успешных контрнаступлений прошлой осенью. Ему это удалось, частично, превратив своих солдат в современную, ловкую силу, обученную тактике НАТО, и избавившись от слишком централизованной командной структуры советского образца, которая все еще была на месте, когда он только начал обучение.

Вопросы, которые беспокоят его каждый день: когда западные партнеры Украины предоставят необходимое ему оружие, в том числе больше боеприпасов и F-16? И как можно ожидать, что он проделает работу без них?

Залужный сказал, что передает свою обеспокоенность Милли, которым он глубоко восхищен и считает его другом, несколько раз в неделю в разговорах, которые могут длиться часами.

«Он их совершенно разделяет. И я думаю, что он может помочь мне избавиться от этих волнений», – сказал Залужный, добавив, что в среду он сказал Милли, сколько артиллерийских снарядов ему нужно еще месяц.

В этих разговорах Залужный откровенен о последствиях: «У нас договоренность: 24/7 мы на связи. Поэтому иногда я могу позвонить и сказать: «Если я не получу 100 000 снарядов в неделю, 1000 человек погибнут». Стань на мое место», – сказал он.

Но «не Милли решает, получаем ли мы самолеты или нет», – сказал Залужный. «Просто пока это решение принимают, каждый день умирают многие — очень многие. Просто потому, что решение еще не принято».

Хотя F-16 в конце концов прибудет, после майского решения президента Байдена поддержать международный план подготовки украинских пилотов и отправку самолетов, ограниченные ресурсы боеприпасов для Украины составляют другую проблему. В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что «текущий уровень расходов Украины на боеприпасы во много раз превышает наш текущий уровень производства». Это означает, что снарядов, которые, по словам Залужного, нужны ему, может стать еще меньше, чем дольше будет продолжаться война.

В преддверии давно запланированного контрнаступления Украина впервые получила западные боевые танки, в частности, «Леопарды» немецкого производства и БМП. Московские войска установили сухопутный коридор между материковой рф и Крымом, украинским полуостровом, незаконно аннексированным в 2014 году, где рф имеет несколько военных объектов. Разрыв этой связи нанесет значительный удар по способности рф пополнять свои силы.

Эти танки и боевые машины дебютировали на поле боя, когда в начале этого месяца началось контрнаступление. Несколько уже уничтожены, признал Залужный, добавив, что «мы не заставили леопардов кататься на парадах и не позволяли политикам или знаменитостям фотографироваться с ними. Они пришли сюда на войну. А леопард на поле боя – не леопард, а мишень».

Украина еще не сделала основное направление контрнаступления, считают аналитики. Не все ее специально подготовленные силы были направлены на линию фронта, а лишь те, которые, кажется, до сих пор ищут слабые места в обороне рф. По словам украинских чиновников, в общей сложности освобождено около 130 км.

Но Залужный также указал на собственную доктрину сил НАТО, которая, по его словам, похожа на российскую, которая требует преимущества в воздухе перед началом наземных операций глубокого действия.

«А Украина, переходя к наступательным действиям, какой доктрины должна придерживаться?» – сказал Залужный. – НАТО? рф? Или это не ваше дело? «У вас есть своя доктрина. У вас есть танки, у вас есть некоторые пушки, у вас есть некоторые [боевые машины]. Ты можешь это сделать» Что это?»

На командном пункте у Залужного есть экран, показывающий ему все, что в воздухе в любой момент — авиацию стран НАТО на западной границе Украины, свои самолеты в небе над Украиной и российские на восточных краях.

«Скажем, количество самолетов, которые дежурят у наших западных границ, вдвое превышает количество российских самолетов, которые разрушают наши позиции. Почему мы не можем взять хотя бы треть оттуда и перенести сюда?» — спрашивает Залужный.

Поскольку у российского современного парка Су-35 значительно лучшая радиолокационная и ракетная дальность, более старые украинские самолеты не могут конкурировать. В результате войска на земле легко становятся целями.

«Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов, – сказал Залужный. — Почему? Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Было бы достаточно ограниченного количества. Но они нужны. Ибо другого пути нет. Потому что враг использует авиацию другого поколения. Это все равно, что мы бы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все сказали бы: «Ты что, с ума сошел?». Но с этим вопросом «Нет, нет».

Если кто-то думает, что контрнаступление Украины получило счастливый толчок в минувшие выходные, когда командир «Вагнера» Евгений Пригожин возглавил мятеж наемников в наступление на Москву, Залужный не так уверен. По словам Залужного, войска Пригожина «Вагнера» уже покинули линию фронта после того, как месяц назад завладели Бахмутом, поэтому заметных изменений на поле боя во время восстания не произошло.

«Мы не почувствовали, что их защита где-то ослабла», — сказал он.

Бойцы «Вагнера», которые не захотят оставаться в рф или подписывать оборонные контракты с Минобороны рф, будут иметь возможность присоединиться к Пригожину в Беларуси, заявил президент рф Владимир Путин. Но в то время как некоторые из наемников, возможно, покидают поле боя, где украинские командиры часто хвалили их эффективную — хотя и жестокую — тактику, Залужному теперь, возможно, придется рассмотреть новую, дополнительную угрозу своей северной границе, поскольку часть бойцов перемещается туда.

«У меня много страхов, и «Вагнер» среди них», — сказал Залужный. – И они не единственные. Если мы сейчас начнем об этом говорить, у меня голова закружится. …Наша задача – подготовиться к худшим и возможным сценариям. И мы будем стараться минимизировать возможные последствия того, что возможно».

Худший сценарий, который должен рассмотреть Залужный, – это угроза того, что Путин может развернуть ядерное оружие. А еще на прошлой неделе Зеленский предупредил, что украинская разведка получила информацию, что российские войска готовят террористический акт с выбросом радиации на оккупированной Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции Европы.

Это останавливает Залужного от попыток возобновить контроль над заводом в рамках контрнаступления Украины?

«Меня это совсем не останавливает», — сказал Залужный. – Мы делаем свою работу. Все эти сигналы почему-то приходят извне: «Бойтесь ядерного удара». Ну что, нам казаться?