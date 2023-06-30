«Це не шоу». Генерал Залужний дратується, коли чує, що контрнаступ повільний

Генерал Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, каже, що для того, щоб контрнаступ України проходив швидше, йому потрібно більше — будь-якої зброї. І він говорить з усіма, хто хоче слухати, включно зі своїм американським колегою генералом Марком А. Міллі, що йому потрібні ці ресурси зараз.

В інтерв’ю The Washington Post Залужний висловив розчарування тим, що, хоча його найбільші західні прихильники ніколи не розпочали б наступ без переваги в повітрі, Україна досі не отримала сучасних винищувачів, але всі очікують, що вона швидко відбере територію від окупації росіяни. А винищувачі F-16 американського виробництва, обіцяні нещодавно, навряд чи надійдуть до осені — у найкращому випадку.

Залужний каже, що його війська також повинні пустити принаймні стільки ж артилерійських снарядів, скільки ворог, але через обмежені ресурси іноді їх перевершують у десять разів.

Тож це мене «злить», – сказав Залужний, коли він почув, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося – думку, яку публічно висловили західні офіційні особи та військові аналітики, а також президент Володимир Зеленський, хоча Залужний не мав на увазі Зеленського. За його словами, його війська щодня досягають певної позиції — навіть якщо це лише 500 метрів.

«Це не шоу», — заявив Залужний у середу у своєму кабінеті в Генштабі України. «Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр здається кров’ю».

«Без повного постачання ці плани взагалі неможливі», — додав він. – Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхні проблеми».

Протягом останніх 16 місяців 49-річний Залужний мав монументальне завдання очолити українську армію проти більшої, краще озброєної російської сили, яка все ще окупувала приблизно п’яту частину його країни, навіть після успішних контрнаступів минулої осені. Йому це вдалося, частково, перетворивши своїх солдатів на сучасну, спритну силу, навчену тактиці НАТО, і позбувшись надто централізованої командної структури радянського зразка, яка все ще була на місці, коли він тільки почав навчання.

Питання, які турбують його щодня: коли західні партнери України нададуть необхідну йому зброю, зокрема більше боєприпасів і F-16? І як можна очікувати, що він виконає роботу без них?

Залужний сказав, що передає свої занепокоєння Міллі, яким він глибоко захоплюється і вважає його другом, кілька разів на тиждень у розмовах, які можуть тривати годинами.

«Він їх абсолютно поділяє. І я думаю, що він може допомогти мені позбутися цих хвилювань», – сказав Залужний, додавши, що в середу він сказав Міллі, скільки артилерійських снарядів йому потрібно ще на місяць.

У цих розмовах Залужний відвертий про наслідки: «У нас домовленість: 24/7, ми на зв’язку. Тому іноді я можу подзвонити і сказати: «Якщо я не отримаю 100 000 снарядів за тиждень, 1000 людей загине». Стань на моє місце», — сказав він.

Але «не Міллі вирішує, отримуємо ми літаки чи ні», — сказав Залужний. «Просто поки це рішення приймають, щодня помирає багато людей — дуже багато. Просто тому, що рішення ще не прийнято».

Хоча F-16 зрештою прибудуть, після травневого рішення президента Байдена підтримати міжнародний план підготовки українських пілотів і відправлення літаків, обмежені ресурси боєприпасів для України становлять іншу проблему. У лютому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що «поточний рівень витрат України на боєприпаси у багато разів перевищує наш поточний рівень виробництва». Це означає, що снарядів, які, за словами Залужного, потрібні йому, може стати ще менше, чим довше триватиме війна.

Напередодні давно запланованого контрнаступу Україна вперше отримала західні бойові танки, зокрема «Леопарди» німецького виробництва та БМП. Московські війська встановили сухопутний коридор між материковою рф та Кримом, українським півостровом, незаконно анексованим у 2014 році, де рф має кілька військових об’єктів. Розрив цього зв’язку завдасть значного удару по здатності рф поповнювати свої сили.

Ці танки та бойові машини дебютували на полі бою, коли на початку цього місяця розпочався контрнаступ. Декілька вже знищено, визнав Залужний, додавши, що «ми не змусили леопардів кататися на парадах і не дозволяли політикам чи знаменитостям фотографуватися з ними. Вони прийшли сюди на війну. А леопард на полі бою — не леопард, а мішень».

Україна ще не зробила основний напрямок контрнаступу, вважають аналітики. Не всі її спеціально підготовлені сили були спрямовані на лінію фронту, а ті, які, здається, досі шукають слабкі місця в обороні рф. За словами українських чиновників, загалом звільнено близько 130 км.

Але Залужний також вказав на власну доктрину сил НАТО — яка, за його словами, схожа на російську, — яка вимагає переваги в повітрі перед початком наземних операцій глибокого дії.

«А Україна, переходячи до наступальних дій, якої доктрини має дотримуватися?» – сказав Залужний. – НАТО? рф? Або це не ваша справа? «У вас є своя доктрина. У вас є танки, у вас є деякі гармати, у вас є деякі [бойові машини]. Ти можеш це зробити »’ Що це?”

На командному пункті у Залужного є екран, який показує йому все, що в повітрі в будь-який момент — авіацію країн НАТО на західному кордоні України, свої літаки в небі над Україною і російські на східних краях. «Скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, вдвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перенести сюди?» — запитує Залужний.

Оскільки російський сучасніший парк Су-35 має значно кращу радіолокаційну та ракетну дальність, старіші українські літаки не можуть конкурувати. У результаті війська на землі легко стають цілями.

“Ніхто не говорить, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків”, – сказав Залужний. «Чому? Мені не потрібно 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світу. Було б достатньо дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Бо іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це все одно, що ми б зараз пішли в наступ з луками та стрілами, і всі сказали б: «Ти що, з глузду з’їхав?». Але з цим запитанням «Ні, ні».

Якщо хтось думає, що контрнаступ України отримав щасливий поштовх минулих вихідних, коли командир Вагнера Євгеній Пригожин очолив заколот найманців у наступ на Москву, перш ніж зупинити наступ, Залужний не так впевнений. За словами Залужного, війська Пригожина «Вагнера» вже залишили лінію фронту після того, як місяць тому заволоділи Бахмутом, тому помітних змін на полі бою під час повстання не відбулося.

«Ми не відчули, що їхній захист десь ослаб або що-небудь», — сказав він.

Бійці Вагнера, які не захочуть залишатися в рф або підписувати оборонні контракти з Міноборони рф, матимуть можливість приєднатися до Пригожина в Білорусі, заявив президент РФ Володимир Путін. Але в той час як деякі з найманців, можливо, залишають поле бою, де українські командири часто хвалили їх ефективну — хоча й жорстоку — тактику, Залужному тепер, можливо, доведеться розглянути нову, додаткову загрозу своєму північному кордону, оскільки частина бійців переміщується туди.

«У мене багато страхів, і «Вагнер» серед них», — сказав Залужний. – І вони не єдині. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова закрутиться. …Наше завдання – підготуватися до найгірших і найможливіших сценаріїв. І ми намагатимемося мінімізувати можливі наслідки того, що може бути».

Найгірший сценарій, який повинен розглянути Залужний, — це загроза того, що Путін може розгорнути ядерну зброю. А ще минулого тижня Зеленський попередив, що українська розвідка отримала інформацію, що російські війська готують «терористичний акт з викидом радіації» на окупованій Запорізькій АЕС, найбільшій атомній електростанції Європи.

Це зупиняє Залужного від спроб відновити контроль над заводом у рамках контрнаступу України?

«Мене це зовсім не зупиняє», — сказав Залужний. – Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні: «Бійтеся ядерного удару». Ну що, нам здаватися?»